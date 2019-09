Espetáculo 'Manifesto da Diversidade' integra programação da 8ª edição do 'Setembro é Gayboa'

O espetáculo "Manifesto da Diversidade", promovido pelo site Dois Terços juntamente com um coletivo de artistas e militantes LGBTQI+, participará da programação da oitava edição do projeto "Setembro é Gayboa", série de atividades artísticas promovida pelo Teatro Gamboa Nova no mês de setembro.

Durante todas as quintas-feiras do mês, às 19h, o espetáculo apresentará ao público performances de dança, música, teatro e poesia com foco na diversidade e no respeito por meio da arte.

O objetivo é refletir de forma lúdica e poética sobre as questões inerentes à opressão sofrida pela comunidade LGBTQI+ no país, e mais especificamente como essa realidade se configura para os soteropolitanos que fazem parte dessa minoria.

Com direção de Denys Silva, o espetáculo contará no elenco com os artistas Alex Gurunga, Bruno Avlis, Jackson Alves, Rose Gentill e Tiago Costa, além das performances de outros artistas convidados.

Os ingressos poderão ser adquiridos no local, no dia da apresentação, por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Sobre o Dois Terços

Há 10 anos no ar, o site Dois Terços, além de visibilizar a causa LGBTQI+ na internet, sempre traz para o cenário soteropolitano temas diversos relacionados à comunidade como o posicionamento sobre a valorização dos artistas transformistas, transfobia, LGBTQI+ portador de deficiência, preconceito dentro das escolas e universidades, incentivo ao uso da camisinha, dentre outros.

Nesta caminhada, prêmios e reconhecimentos foram oferecidos ao site que já conquistou o título de "Mídia LGBTQI+" pelo voto popular, homenagens pelos grupos LGBTQI+, como o prêmio oferecido pela Apae Salvador na passagem dos seus 50 anos, que concedeu o troféu na categoria de "Comunicação Cidadã", ao lado dos principais veículos da cidade. O reconhecimento também vem de outros veículos de mídia, como o troféu oferecido pela Revista Nova Imagem.

Ficha técnica

Roteiro: Construção coletiva dos artistas envolvidos no projeto

Direção: Denys Silva

Elenco: Alex Gurunga, Bruno Avlis, Jackson Alves, Rose Gentill e Tiago Costa

Convidadas: 5.09 - Scarleth Sangalo, 12.09 - Tanucha Taylor, 19.09 - Sissyzeta Jones, 26.09 - Fabiane Galvao e Miss Buana

Assessoria de imprensa: Biz Comunicação Integrada

Realização: Dois Terços

Serviço

Espetáculo 'Manifesto da Diversidade'

Data: 5 a 26 de setembro (quintas-feiras)

Horário: 19h

Local: Teatro Gamboa Nova

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

