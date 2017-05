Capa da Sexy de maio, Micheline Cruz, não precisou de dieta e malhação para ensaio

A beldade revela que ficou bem à vontade ao posar nua

Micheline Cruz terá dois grandes motivos para comemorar o mês de maio. Além de completar 30 anos, a estudante de designer de interiores é capa da Sexy ao lado da modelo Caroline Aguiar.

O tema da revista é "Musas do Verão", concurso realizado na internet em que as duas foram as vencedoras.

Natural de Cachoeira de Itapemirim-ES, a gata não ficou envergonhada durante o ensaio. " Foi super descontraído. Fiquei bem à vontade. Já tinha feito dois ensaios sensuais antes", conta a beldade, de 1,60m de altura, 50kg, 90cm, 55cm de cintura e busto de 86cm.

Quem folhear a revista pode pensar que Micheline caprichou nos exercícios na academia e na dieta para fazer bonito, mas a morena não fez nada de especial.

"Como de tudo. Raramente, eu treino. Não quis mudar o corpo porque pediram para não posar com o shape diferente do que eu ganhei e concurso", disse a jovem. E nem precisava né?

Fotos VH Assessoria

11 98530 4381