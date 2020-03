Destaques da escola de samba Vai-Vai comemoram o campeonato e o retorno no desfile das campeãs

Na noite deste sábado (29), acontece no Sambódromo do Anhembi o desfile das escola campeãs do Carnaval 2020. Entre elas estará a escola Vai-Vai que foi a grande campeã do grupo de acesso, garantindo o seu retorno a elite do carnaval paulistano para o próximo ano.



A comunidade da escola do povo, como são chamados, estão feliz da vida e contando os minutos para comemorarem a vitória e o retorno ao grupo especial, de um modo especial os destaques de luxo Tadeu Furlanetto e Valéria Antunes, que são figurinhas carimbadas e todos os anos desfilam pela escola que é a favorita de ambos.



Com o enredo "Vai Vai de Corpo & Álamo" a Vai-Vai encerrou os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo, na madrugada da última segunda-feira (24).



A escola do Bexiga localizada no centro da Capital paulistana, pisou no Sambódromo do Anhembi e sacudiu o seu público. Na arquibancada, a torcida agitava as bandeirinhas que foram distribuídas pelos componentes da agremiação antes do início do desfile.



A grande campeã do Carnaval fez uma homenagem à história da agremiação, a Vai Vai completa 90 anos em 2020. A Saracura como é conhecida carinhosamente, é detentora de 15 títulos do Grupo Especial.



Foi a primeira vez que a tradicional agremiação participou do Grupo de Acesso, e agora acumula também o título de campeã.



Com destaque ao quarto carro, onde os personagens eram a alma do carnaval, o pierrô e a arlequina vibraram durante toda a passarela do samba. Os destaques de luxo Tadeu Furlanetto e Valéria Antunes respectivamente, retrataram todo o glamour de sua tradicional agremiação!



"Parabéns escola do povo... bem vinda de volta ao grupo especial, esse é o seu lugar!" - Valéria e Tadeu brindaram entre lágrimas e sorrisos na suíte do hotel onde aguardavam o resultado da apuração.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Zuleika Ferreira - Divulgação