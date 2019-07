Coimbra: Teatro, dança, oficinas para crianças e butoh marcam programa de Julho no TCSB

Ainda antes das férias de Agosto, A Escola da Noite tem várias propostas para o público de Coimbra, no âmbito da programação do Teatro da Cerca de São Bernardo: três espectáculos (um dos quais ao ar livre, no Pátio da Inquisição), uma sessão do Clube de Leitura Teatral, duas oficinas para crianças, uma oficina de Butoh e um debate público sobre Segurança no Trabalho em Artes Cénicas são os principais destaques de Julho.

TEATRO DO MONTEMURO NO PÁTIO

Com o calor de Julho chega a vontade de ver (e fazer) espectáculos na rua. A 17 de Julho, o Teatro do Montemuro apresenta no Pátio da Inquisição a sua mais recente criação, o divertido espectáculo "Fanzine - O regresso dos heróis", que promete uma noite muitíssimo animada. Lê-se na prometedora descrição da "história" que vai ser contada pela companhia sediada em Campo Benfeito (Castro Daire): "O mestre do crime, Lex Luthor, escapa do mundo da banda desenhada para o século XXI, com a única intenção de fazer estragos. Auxiliado pela sua assistente pessoal Paciência e pela formidável Mulher Electricidade, Luthor ambiciona vergar a civilização, roubando a Internet. Todos os seus antigos adversários, os Super-Heróis, estão agora aposentados dessa atividade ou desaparecidos. Mas, quando um velho e familiar sinal aparece na noite escura, os antigos heróis deixam as suas actuais vidas como taxistas, alfaiates e instrutores de aeróbica para se reunirem novamente. Serão os Super-Heróis capazes de voltar a salvar o mundo?".

Com dramaturgia e encenação de Peter Cann, o espectáculo tem início às 22h00 e a entrada é livre.

ALEXANDRE PIERONI COMPLETA O CICLO EUROPA, COM PAULA GARCIA

Quatro meses depois de ter apresentado em Coimbra "A Morte nos Olhos", o encenador e actor Alexandre Pieroni regressa ao TCSB para apresentar - agora com a actriz Paula Garcia - o segundo momento do projecto "Europa", que discute o enraizamento da violência contra a mulher na matriz cultural clássica. Em "A Parede" - adianta a Artes e Engenhos, produtora do espectáculo - "encontramos Ingeborg (Bachmann) e Sylvia (Plath) em luta para ascender da sujeição a que foram remetidas, num movimento que, ao mesmo tempo, sugere o envolvimento delas na perpetuação dos mecanismos de violência patriarcal de que são vítimas". A peça, escrita pela austríaca Elfriede Jelinek (Nobel da Literatura em 2004), é "uma reflexão em torno da opressão exercida sobre as mulheres na sociedade contemporânea", escrevem os responsáveis por esta produção.

O espectáculo é apresentado em Coimbra nos dias 19 e 20 de Julho, sexta e sábado, sempre às 21h30. Os bilhetes custam entre 6 e 10 Euros e já podem ser reservados ou comprados antecipadamente.

JOÃO FIADEIRO ABRE CITEMOR NO TCSB

A 25 de Julho, João Fiadeiro apresenta-se pela primeira vez no Teatro da Cerca de São Bernardo, abrindo a 41.ª edição do Citemor - Festival de Montemor o Velho. "De perto, uma pedra - escreve Leonardo Mouramateus, co-responsável pela criação - completa a frase que poderia ter sido escrita por Bruno Munari na sequência de 'From afar it was an island', título de um livro para crianças que 'pedi emprestado' para nomear o espectáculo que estreou no Festival DDD no Porto de 2018". Os artistas propõem agora uma "nova abordagem" desse espectáculo, desafiando o espectador/visitante a olhar "de perto (e por dentro de) um trabalho que foi originalmente desenhado para ser olhado de longe (e por fora)". A linguagem cinematográfica mantém-se como fio condutor: "'From afar it was an island' e 'De perto, uma pedra' são coreografados com gestos armazenados pelo cinema, todo 'escrito' com essas 'palavras', e com a tensão que é mantida no interior desses fragmentos. Um conjunto de mais de uma centena de filmes dos quais foram extraídas pessoas que se vestem, caminham, param, esperam, conversam...", revela Mouramateus.

Como é habitual nos espectáculos do Citemor, o preço dos bilhetes é definido pelos espectadores. É possível efectuar reserva ou compra antecipada de lugares, pelos contactos do TCSB.

IGOR LEBREAUD NO CLUBE DE LEITURA TEATRAL COM PEÇA INÉDITA

A 2 de Julho encerra a temporada 2018/2019 do Clube de Leitura Teatral, com uma sessão dirigida por Igor Lebreaud, actor d'A Escola da Noite que dá a ler a sua primeira peça. "Aqui, onde acaba a estrada" é um texto inédito que nos remete para o drama que actualmente enfrentam milhões de pessoas obrigadas a abandonar as suas terras. A acção começa "num imenso deserto": ao local onde acaba a estrada, onde se ergue um Portão, chegam chegam Sarabela, Sherizi (sua sogra) e Khay (marido de Sarabela), arrastando uma grande caixa. "Para passar pelo Portão, contudo, terão de deixar para trás a língua que falam, as roupas que vestem e a caixa que arrastaram por milhas, desertos e mares" - adianta a sinopse do texto.

A leitura pública está marcada para as 18h30 da próxima terça-feira e terá lugar no Teatro da Cerca de São Bernardo, como habitualmente com entrada gratuita.

OFICINAS: TEATRO E ILUSTRAÇÃO PARA CRIANÇAS E "BODY RESONANCE" PARA ADULTOS

Marcadas para a semana de 8 a 13 de Julho, as oficinas de teatro e ilustração nas Férias de Verão dirigidas por Ricardo Kalash e Ana Biscaia (para crianças entre os 6 e os 12 anos) esgotaram rapidamente. O público em geral pode contudo vir assistir à apresentação dos resultados, numa edição especial dos Sábados para a Infância, na manhã do dia 13, pelas 11h00, com entrada gratuita.

Na mesma semana, A Escola da Noite acolhe, com a colaboração da Cena Lusófona, a oficina "Body Resonance", dirigida por Yumiko Yoshioka, referência mundial da dança Butoh. "Body Resonance" é um estilo pessoal de trabalho corporal desenvolvido por Yumiko, que alia a prática do Butoh a aspectos da ginástica de Noguchi Taiso e a vários outros métodos de treino asiáticos, de forma "a ajudar a preparar o corpo para receber e transmitir dança e inspirações". Parte "da ideia de que o mundo, incluindo o nosso corpo e o nosso espírito, consiste em ondas vibratórias que criam ressonâncias constantes, como ecos. Quando sintonizamos o corpo com essa frequência, recebemos as correspondentes imagens, sentimentos e sensações". A formação inclui exercícios de relaxamento (inspirados pela ginástica de Noguchi Taiso, Taichi e Yoga), exercícios de respiração, treino dinâmico para o fluxo de energia, trabalho de Dança Butoh e "improvisação estruturada". Com um total de 24 horas (11 a 14 de Julho, entre as 10h00 e as 16h00), a oficina tem um custo de 215 Euros.

SEGURANÇA NO TRABALHO EM ARTES CÉNICAS

No dia 8 de Julho, segunda-feira, pelas 17h00, o TCSB recebe o debate público "Saúde e Segurança no Trabalho em Artes Cénicas", organizado pelo CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores dos Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos. A iniciativa conta com as intervenções de Fernando Oliveira Duarte (psicólogo, especialista em saúde e segurança no trabalho), Cidália Worm (projetista de SCIE, especialista em Medidas de Autoproteção) e Manuel Alão (designer e técnico de luz, ex-director técnico de sala de espectáculos). De acordo com o Sindicato, este é um "tema frequentemente secundarizado, quer na definição e na concretização das políticas públicas que o regulam e financiam, quer no quotidiano de quem faz deste trabalho a sua profissão e justamente reclama melhores condições laborais". O debate visa inverter esta tendência e dirige-se ao público em geral e a quem trabalha nestas áreas. A entrada é livre.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo