Para exibir bronzeado perfeito, Flávia Pavanelli recorre a bronzeamento make Premium

A namorada de MC Kevinho foi atendida em casa pela equipe da Cor de Praia.

Os dias podem estar nublados em boa parte do Brasil, mas ainda sim dá para exibir um bronzeado perfeito com algumas técnicas. Flávia Pavanelli conseguiu a cor desejada na tarde desta sexta-feira com a equipe da Cor de Praia, utilizando a técnica bronze make exclusivo.

Em seu Story no Instagram, a digital influencer mostrou o resultado do procedimento.

A Cor de Praia trabalha com produtos exclusivos, fabricados nos EUA, com bases orgânicas e 100% naturais. Além de produzirem o efeito dourado/bronzeado instantaneamente, têm durabilidade em média de 7 a 14 dias.

Thiago Freitas Assessor e Jornalista