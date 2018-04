Fiorde amplia visibilidade na Intermodal 2018

SÃO PAULO - Depois de alguns anos de ausência, a Fiorde Logística Internacional esteve presente na 24ª edição da Intermodal South 2018 (Feira Internacional de Logística, Transporte de Cargas e Comércio Exterior), uma das mais importantes feiras de logística, transporte de cargas e comércio exterior do País, realizada em março em São Paulo. A Fiorde ocupou um espaço no estande do Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Cargas e Logística do Estado de São Paulo (Sindicomis) e da Associação Nacional das Empresas Transitária s, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC).

Para o empresário Milton Lourenço, presidente da Fiorde Logística Internacional e diretor do Sindicomis/ACTC, a participação da empresa na 24ª Intermodal foi extremamente importante porque "a feira mostrou a logística de ponta a ponta, reunindo os maiores players do setor em apenas um lugar". E acrescentou: "A Intermodal sempre oferece um ambiente exclusivo de negócios e oportunidades, além de constituir um fórum adequado para o debate dos problemas que preocupam todos aqueles que trabalham no setor".

Segundo ele, a participação da empresa teve por objetivo não só prospectar negócios como estreitar o seu relacionamento com clientes e parceiros, além de ampliar a visibilidade do Grupo Fiorde, hoje uma das marcas mais bem conceituadas na área de comércio exterior. "É uma oportunidade rara que temos de confraternizar com aqueles que fazem parte do nosso dia-a-dia", disse o empresário, ressaltando que o espaço da Fiorde na feira foi um dos mais movimentados.

Na Intermodal 2018, o Grupo Fiorde apresentou o seu amplo programa de serviços para o setor logístico que inclui carga projeto, door to door, Delivery Duty Paid (DDP), Delivery Duty Unpaid (DDU), assessoria e consultoria aduaneiras, projetos de draw back, laudos técnicos, embarques aéreos e marítimos FCL/LCL, entre outros.

Logística 4.0

Neste ano, a empresa apresentou também o seu projeto Fiorde 4.0, que parte de um conceito proposto recentemente, o Indústria 4.0, ou quarta Revolução Industrial, totalmente alinhado com o conceito da Logística 4.0.

"Esse fenômeno engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos processos de manufatura, aplicação maciça de tecnologia, Internet of Things ou Internet das Coisas (IoT), processamento em nuvem e uso de inteligência artificial, entre outras tecnologias, das quais resultou a Logística 4.0, que surgiu em respostas àquelas tendências", disse o vice-presidente da Fiorde, engenheiro eletrônico Mauro Lourenço Dias, professor de pós-graduação de Logística e Transporte do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campi nas (Unicamp).

Neste ano, a Intermodal contou com a participação de cerca de 400 marcas de 22 países, buscando abarcar todos os elos da cadeia logística. Segundo os organizadores, mais de 45 mil visitantes estiveram presentes à feira, realizada no São Paulo Expo.

FIORDE

Com 33 anos de atuação no mercado, a Fiorde conta com mais de 500 funcionários e mantém filiais em Santos, Campinas, Jacareí, Belo Horizonte, Recife, Manaus, Rio de Janeiro e Itajaí e nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, além de agentes subcontratados nos principais portos e aeroportos do País. Com escritórios interligados em rede, está permanentemente conectada ao Siscomex, o programa oficial da Receita Federal, facilitando a consulta de processos em tempo real pela Internet.

Com capacidade de operar como freight forwarder e NVOCC, a Fiorde oferece flexibilidade na escolha de armadores, rotas e transit time, bem como fretes competitivos. Além de frota própria, mantém parceria com empresas de transporte doméstico de médio e grande porte. Com tarifas competitivas, os serviços de carga aérea incluem pick up e door delivery service, pré-alert automatizado, customer service, sistema de t racking and tracing on line e administração de pedidos aos fornecedores, além de consolidação de cargas entre os principais aeroportos do mundo. No começo do ano, a Fiorde Logística Internacional abriu filial na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, para atender a clientes das áreas industrial, farmacêutica e de bebidas naquele porto.