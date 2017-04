Cantora Simony e Danny Pink prestigiam festa de 19 anos da Youtuber Suellen Ayla



Em uma grande noite de gala, foi realizado na última quinta-feira (30), a comemoração dos 19 anos da Youtuber Suellen Ayla, no qual o tema da festa foi 'Night of Dreams' (Noite dos Sonhos).



Com muito glamour a festa que foi organizada em parceria pela Maldonado Eventos Assessoria e RL Assessoria de Imprensa, teve o custo total de cerca de R$ 340 mil e foi realizado no requintado Buffet Vitorinni o qual fica situado no bairro do Tatuapé, na zona lesta da capital paulista, para um seleto grupo de 270 convidados entre amigos e familiares.



Completamente feliz e emocionada, a aniversariante chegou a bordo de uma elegante Limousine cor de rosa, trajando um vestido longo e distribuindo carisma entre os convidados que a aguardavam ansiosos.



Entre os convidados vips que fizeram questão de prestigiar a aniversariante, estavam a apresentadora Danny Pink e a cantora Simony, as quais dançaram e curtiram cada momento da festa ao lado da aniversariante.



No decorrer da festa a aniversariante digna de uma princesa, trocou três vezes de vestido, sendo um deles inteiramente bordado em cristais swarovski, deixando as pernas a mostra, o que lhe rendeu muita elegância e um glamour todo especial, atraindo muitos flash de todos os lados.



Durante o evento também foi comemorado o pré lançamento do Mc Fabinho, que acontecerá no dia 24 do próximo mês.



Ao término da festa, todos os convidados foram presenteados como lembrança com um bonito travesseiro que levava a logo marca da youtuber bordado.



Crédito das Fotos: Éder Sekine / Renato Cipriano - Divulgação