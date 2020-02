Partido da Terra em acção de protesto junto à Base Aérea do Montijo

Lisboa, 31 de Janeiro de 2020 - No próximo Domingo, 2 de Fevereiro, pelas 15h00, o Partido da Terra-MPT fará uma acção de protesto junto à entrada da Base Aérea n.º 6 do Montijo, local onde se iniciam as obras para construção do futuro aeroporto, junto ao qual será divulgado um pedido público de explicações dirigido ao Primeiro-ministro, António Costa, sobre a sua obstinada recusa em estudar um "Plano B" para o aeroporto complementar de Lisboa.

O Partido da Terra MPT reitera, assim, a sua oposição firme a esta obra, cuja concretização representará um atentado ambiental (com gravíssimas repercussões na avifauna existente na Reserva Natural e na Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo), uma ameaça para a saúde das populações do Barreiro e da Moita que serão afectadas pelo ruído, um perigo para a segurança aeronáutica e um risco para os contribuintes portugueses devido à falta de transparência sobre o esforço público envolvido quer nas obras de extensão da pista, quer na construção das acessibilidades.

Da comitiva farão parte elementos da Direcção do Partido da Terra MPT, incluindo o seu Presidente, Manuel Ramos, o Secretário-geral, Carlos Romeira, e José Inácio Faria, Presidente do Conselho Nacional.

No final da visita, José Inácio Faria, único Eurodeputado português efectivo na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar no mandato 2014-2019, prestará declarações sobre esta questão.