Portugal é exemplo internacional nos setores do Artesanato e da Formação

Considerado uma referência internacional no setor do Artesanato e da Formação Profissional, o CEARTE é frequentemente requisitado para partilhar as suas boas práticas com organizações de outros países como a Turquia, Rússia, Brasil, Alemanha e Espanha.

Representantes da UNICEF Turquia e da Confederação de Comerciantes e Artesãos Turcos (TESK), juntamente com vários empresários daquele país, realizaram esta semana uma visita ao Pólo de Formação do Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) localizado no Convento de Santa Maria de Semide, em Miranda do Corvo, com o objetivo de conhecer a organização do setor do Artesanato em Portugal e, especificamente, as metodologias de formação direcionadas aos "jovens NEET" (Not in Education, Employment or Training - sigla inglesa para designar os jovens que não estudam, não trabalham nem frequentam nenhum tipo de formação).

O Presidente do Conselho de Administração do CEARTE, Paulo Teles Marques, o Diretor, Luís Rocha, e a Diretora-Adjunta, Ana Cristina Mendes, tiveram assim a oportunidade de apresentar o sistema de formação profissional para o Artesanato em Portugal, e a missão do CEARTE no que concerne ao apoio ao empreendedorismo, inovação, e certificação (artesãos e produções artesanais).

Com esta experiência, a comitiva turca pretendeu adquirir o modelo de gestão praticado pelo CEARTE em Portugal de modo a aplicá-lo num programa gerido pela UNICEF Turquia em parceria com a Confederação de Comerciantes e Artesãos Turcos. Este programa visa o combate ao trabalho infantil, à pobreza e à marginalização social dos jovens, através da criação de condições para a reintegração social e profissional, alavancada na formação e na qualificação.

Considerado uma referência internacional no setor do Artesanato e da Formação Profissional, o CEARTE é frequentemente requisitado para partilhar as suas boas práticas com organizações de outros países como a Turquia, Rússia, Brasil, Alemanha e Espanha.

Os bons resultados ao nível escolar, o sucesso profissional no mercado de trabalho, a diminuição do abandono escolar, a qualidade da formação ministrada, os prémios e distinções conseguidos, e a eficácia

das estratégias psicossociais em grupos de jovens vulneráveis, foram os pontos enfatizados pelos visitantes como exemplo ímpar de gestão de formação.

Adicionalmente, esta visita permitiu fortalecer a cooperação entre as três entidades, visando o desenvolvimento de projetos e iniciativas conjuntas no futuro.

A reunião de trabalho terminou com um almoço servido pelos alunos do 1º ano do Curso de Técnico de Restaurante-Bar, que motivaram rasgados elogios da delegação turca quanto ao profissionalismo e postura demonstrados.

Semide, 1 de fevereiro de 2019

Documento(s) anexo(s): Foto: Representantes da UNICEF Turquia, Confederação de Comerciantes e Artesãos Turcos (TESK), e empresários turcos, com os alunos do 1º ano do curso de Técnico de Restaurante-Bar e dirigentes do CEARTE.

Palavras-chave: CEARTE, Artesanato, UNICEF, Turquia, Jovens NEET, Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen, TESK

Hashtags: #CEARTE #desde1986 #Artesanato #Formação #UNICEF #Turquia #TESK #boaspráticas #jovens

Para mais informações e esclarecimentos, p.f. contactar:

Luís Rocha (geral@cearte.pt) Diretor do CEARTE

Centro de Formação para o Artesanato e Património

Web: www.cearte.pt Email: geral@cearte.pt Facebook: https://www.facebook.com/CEARTEpt/ Instagram: https://www.instagram.com/cearteformacao/

SEDE Rua António Sérgio, nº 36, Zona Industrial da Pedrulha 3025-041 Coimbra Tel. 239 497 200

PÓLO DE FORMAÇÃO SEMIDE (Miranda do Corvo, Coimbra)

Semide, Miranda do Corvo

3220-423 Semide Email: semide@cearte.pt

PÓLO DE FORMAÇÃO CABAÇOS (Alvaiázere, Leiria) Rua José Ribeiro Carvalho, nº 69 Cabaços - Pussos São Pedro

3250-359 Alvaiázere Email: cabacos@cearte.pt

SOBRE O CEARTE

O CEARTE é uma instituição pública que, a partir da sua sede em Coimbra e dos pólos em Semide (Miranda do Corvo) e Cabaços (Alvaiázere), desenvolve formação, certificação e apoio técnico em diversas áreas (Património e Artesanato, mas também Hotelaria, Saúde, Multimédia, e outras), num trabalho de parceria com mais de 100 entidades desde universidades a associações de artesãos, passando pelas autarquias, associações de desenvolvimento e IPSS

Principais áreas de intervenção

1. Formação Profissional

Qualificação Profissional de jovens e adultos

Formação ao Longo da Vida (empregados e desempregados)

2. Centro Qualifica (CQ)

Certificação escolar e profissional

3. CEARTEaidlabs - apoio, inovação e consultoria

Apoio Técnico a microempresas

Laboratório de Orientação Criativa

Centro de Recursos em Conhecimento para o Artesanato

4. Gabinete para a Promoção das Artes e Ofícios (GPAO)

Reconhecimento dos artesãos e certificação das produções artesanais

5. Participação e desenvolvimento de Projetos Transnacionais

1. Formação

O CEARTE realiza, anualmente e em todo o país, cerca de 300 ações de formação, envolvendo mais de 4.000 formandos. As principais áreas de formação do CEARTE são:

* Cursos de Aprendizagem para Jovens com idade entre os 15 e os 25 anos, com o 9.º ano de escolaridade e que não tenham o 12.º ano de escolaridade completo. As vantagens destes Cursos são a atribuição do 12.º

ano de escolaridade, Certificado de nível IV de qualificação profissional na área da Cozinha/Pastelaria, do Design de Moda, da Multimédia e da Fotografia (área com muito boas perspetivas de empregabilidade). São cursos de formação profissional inicial, em alternância Centro/empresa, com uma forte componente prática, que aposta no desenvolvimento de competências de saber-fazer, privilegiando a inserção no mercado de trabalho mas permitindo também o prosseguimento de estudos.

* Cursos de Especialização Tecnológica para Jovens e adultos nas áreas da Conservação e Restauro de Madeira (Escultura e Talha) e da Cerâmica e Vidro. São cursos de formação pós-secundária de nível 5, com 1.500 horas (8 meses nas oficinas e laboratórios do CEARTE e 3 meses em empresas, ateliers, museus e centros de restauro) destinado a jovens e adultos com o 12º ano e a licenciados que pretendam uma requalificação profissional. Tem parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, a ESAD, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra que ministram vários módulos e reconhecem e equivalência a 25 créditos para as suas licenciaturas.

* Cursos de Educação e Formação de Adultos de dupla certificação, com equivalência ao 9º ou 12º ano e certificação Profissional de Nível 4, nas áreas do Design de Moda, Costura e Confeção, Bordados, tecelagem, Modelista de Vestuário, Cerâmica, Técnico Auxiliar de Saúde, Cozinha/pastelaria, Eletricidade, Geriatria, Técnico Multimédia, Informática e Agricultura Biológica, entre outras.

* Cursos de formação ao longo da vida com 25, 50 ou 100 horas, nos vários sectores do artesanato, do património e das indústrias criativas e em áreas como a Fotografia, a Multimédia, ITED, o ITUR, a Higiene e Segurança, o HACCP, todas as áreas ligadas ao social, a Gestão e Marketing, o Vitrinismo, o Empreendedorismo, Línguas, Informática, Restauro de Madeiras, Design e Inovação.

2. Centro Qualifica - Certificação Profissional e Escolar pela Via da Experiência

O Centro Qualifica do CEARTE (CQ-CEARTE) é vocacionado para todos aqueles que procuram uma qualificação, valorizando as aprendizagens que foram adquirindo ao longo da vida.

Dispõe de um serviço de informação, aconselhamento e encaminhamento para ofertas de educação e formação profissional, e desenvolve processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), na sua vertente escolar, profissional ou de dupla certificação.

O CQ-CEARTE desenvolve, gratuitamente, os processos de RVCC em qualquer entidade ou empresa que pretenda promover a progressão dos níveis de qualificação dos seus colaboradores, no âmbito, ou para além, do cumprimento legal de formação profissional, com o objetivo de melhorar os níveis de Certificação Escolar (equivalente ao 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico ou ao nível secundário) e/ou Certificação Profissional dos adultos maiores de 18 anos.

Em resumo, as principais vantagens do processo CQ-CEARTE para a entidade e para os candidatos são as seguintes:

* Processo totalmente gratuito;

* Horário flexível, a combinar com a entidade;

* Interligação com o Sistema de Qualidade das IPSS's;

* Levantamento das necessidades de formação de cada candidato;

* Valorização individual e profissional;

* Poderá ser desenvolvido ao abrigo da obrigatoriedade de formação anual estabelecida no Código do Trabalho.

3. CEARTEaidlabs - Serviço de apoio, inovação e desenvolvimento à microempresa e ao setor do artesanato

Os "Laboratórios de Apoio ao Artesanato" do CEARTE prestam os seguintes serviços gratuitos:

* Apoio técnico ao artesão: Presta serviços a vários níveis como apoio à experimentação de novos produtos e materiais, otimização de processos produtivos, resolução de problemas tecnológicos de produção, promoção, TIC's, segurança e higiene alimentar, entre outros, disponibilizando as suas oficinas e equipamentos e a consultoria dos seus formadores;

* Laboratório de Orientação Criativa - LOC: É um serviço de geração e difusão de conhecimento das tendências de moda e mercado para o setor das artes e ofícios. Disponibiliza aos artesãos, designers e criadores, as ferramentas necessárias para poderem melhorar ou adaptar-se aos seus clientes, apoiados em informação sobre moda e tendências, mas sobretudo baseados na identidade cultural de cada um, de cada região, de cada atividade artesanal e do artesanato português em particular.

4. Gabinete para a Promoção das Artes e Ofícios (GPAO) - Reconhecimento dos Artesãos e Certificação de produções artesanais

O reconhecimento e a certificação constituem-se como dois eixos estruturantes e decisivos para o futuro do sector do Artesanato em Portugal, nos quais o CEARTE tem um papel fundamental. Através do Gabinete para a Promoção das Artes e Ofícios (GPAO), o CEARTE presta assessoria técnica e administrativa ao IEFP no seguinte âmbito:

* Reconhecimento dos produtores artesanais, que consiste no tratamento administrativo e na avaliação técnica dos processos para emissão e renovação da Carta de Artesão e Unidade Produtiva Artesanal. Este processo é feito com base no repertório de atividades artesanais que conta atualmente com mais de 180 atividades organizadas em 13 grupos, o que atesta a amplitude e vitalidade do setor;

* Certificação dos produtos artesanais tradicionais, como medida de qualificação e proteção da sua identidade cultural.

Atualmente, já se encontram certificadas diversas produções tradicionais tão emblemáticas dos territórios e do país como sejam o Figurado ou a Olaria de Barcelos, os Lenços de Namorados do Minho, os Bordados de Guimarães e de Viana do Castelo, as Rendas de Bilros de Vila do Conde, a Viola Braguesa, ou ainda, a Filigrana de Portugal.

Particularmente na região Centro do país, estão certificados os Bordados de Tibaldinho e de Castelo Branco, e a Viola Beiroa, encontrando-se em fase de processo para obtenção da certificação a Tecelagem de Almalaguês e o Barro Preto de Olho Marinho.

Mais informações em www.cearte.pt, por telefone 239 497 200, por email geral@cearte.pt