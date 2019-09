Conclusão do artigo: Guia para a história real dinâmica global

Conclusão do artigo: G guia para a história real dinâmica global

- 31/08/2019

A triste realidade parece ser que política e ideologias são nada mais do que besteiras criadas para polarizar opiniões e dividir a população, enquanto os banqueiros centrais não dão a mínima se um país é governado por democratas, comunistas, fascistas, nazistas, ditadores, socialistas, partidos verdes, um rei ou mesmo encanadores, desde que o governo mantenha a plutocracia que escraviza a população por meio de dívidas, que saqueie nossos recursos naturais e controle totalmente nossa economia por meio do monopólio de criação de dinheiro.

Dividir a população impede que ela se una ao nosso verdadeiro inimigo comum, que dá o verdadeiro significado de "Dividir e conquistar". Por exemplo, movimentos de independência são perfeitos para polarizar opiniões e separar pessoas, e uma vez que uma nação se torna independente, é do vizinho que está preso na mesma plutocracia que a sua, não de banqueiros que continuarão roubando seu dinheiro e lucrando com seu Recursos. Pense na próxima vez que você discutir com seu cunhado sobre política, quando você elogiar sua festa que é muito melhor do que a dele. Pense nisso quando você votar.

Se nos livrássemos da banca privada nos assuntos públicos, e os governos emitissem todas as moedas, a paz e a prosperidade insuportáveis percorreram a Terra.

Hoje, alguns homens estão combatendo esse sistema financeiro mundial profundamente corrompido: Putin foi o primeiro e principal deles ajudando o presidente Assad a manter a Síria livre dos bancos internacionais, e então vieram Xi e Trump.

Agora você sabe o que Donald quer dizer por "devolver o país ao povo"! Ele está lutando abertamente contra o Federal Reserve, fala sobre a nacionalização dessa instituição privada, e ele tem sido o político mais eficiente de todos os tempos para convencer as pessoas sobre a mentira constante da mídia, a base de nossa ignorância geral.

O Departamento de Defesa dos EUA realizou um teste de voo de um míssil de cruzeiro convencionalmente configurado lançado em terra em San Nicolas Island em 19 de agosto de 2019, menos de três semanas depois que os EUA abandonaram oficialmente o Tratado INF ( Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário).

Mas nem as mídias tradicionais, nem os livros de história oficiais jamais falaram sobre o grande esquema, e isso faz de mim um "teórico da conspiração" para a maioria. Mesmo jornalistas e analistas independentes raramente mencionam os bancos por medo da maldição da teoria da conspiração, um rótulo que foi criado pela CIA em 1967 para ridicularizar aqueles que contestaram a conclusão da Comissão Warren sobre o assassinato de JFK, pela mesma agência.

As teorias de conspiração agora se aplicam a tudo que as mídias tradicionais não podem justificar com mentiras que parecem fazer algum sentido e não são tão óbvias.

Se você fizer uma verificação rápida na Wikipédia, Carroll Quigley, Guy William Carr, General Smedley Butler e Anthony Sutton são todos descritos como teóricos da conspiração hoje, porque todos eles decidiram usar seu acesso a arquivos e segredos extremamente sérios para o benefício das pessoas através de uma denúncia de bancos internacionais como fonte de toda guerra, e a maldição da conspiração é a última tentativa desesperada de desacreditá-los.

A técnica da CIA trabalha naqueles cujas mentes ainda são programadas pelos principais meios de comunicação, embora mais e mais pessoas agora entendam que esses incríveis analistas e genuínos humanistas não eram uns lunáticos idiotas, mas estavam simplesmente descrevendo uma realidade que muitos de nós achamos difícil aceitar.

Então, me desculpe, esqueça o que eu disse, nada de errado aconteceu. Apenas continue trabalhando, assobie e desvie o olhar enquanto você está sendo roubado, bombardeado com um tapete, espionado ou enviado para a guerra, conforme está sendo dizem a você o que você pode ou não pode fazer com sua vida, quando você vota ou argumenta com alguém que está tentando explicar, como você fez toda a sua vida, e como seu bisavô também fez.

Mas pelo menos o seu velho não sabia.

Autor: Sylvain LAFOREST

Fonte: Oriental Review