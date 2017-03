Modelo Ricardo Dias exibe shape trincado ao andar de skate pela cidade

O modelo Ricardo Dias do município de Campinas no interior de São Paulo nos surpreendeu novamente em seu mais recente ensaio fotográfico.



Com 29 anos de pura beleza, 1.72 de altura e 75 kilos de massa magra bem distribuídas, o campineiro é formado em Arte Cênicas e Psicologia, onde trabalha com atendimento psicológico em uma clinica em sua cidade.



Atualmente residente em Sumaré, também na grande São Paulo, o modelo estrelou uma nova campanha publicitária com um estilo bad boy, onde aparece em fotos pra lá de provocantes exibindo um corpo invejável e um barriga trincada ao andar pelas ruas da cidade em seu possante skate.



Apaixonado por esportes, o bonitão realizou karatê desde 8 anos de idade, chegou até a faixa marrom, porém parou quando se deparou com o teatro sua outra grande paixão na vida. Dai para frente fez aula de circo, dança e musculação, e sua vida sempre foi voltado ao esporte.



"O skate entrou na minha vida, por conta de equilíbrio, fui interpretar um personagem que tinha um molejo muito grande, o diretor indicou experimentar andar de skate, na época levei um susto, no começo do aprendizado foi difícil, agora é uma grande diversão, onde extrapolo todas as minhas adrenalinas", afirma Ricardo.



Crédito da Foto: Rogerio Mendes / Renato Cipriano - Divulgação