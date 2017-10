Marrocos expulsa eurodeputados por medo da verdade

Um grupo de 5 eurodeputados do Intergrupo para o Sahara Ocidental tentou visitar El Aaiun nos territórios ocupados do Sahara Ocidental sob ocupação militar marroquina desde 1975, após a aterragem no aeroporto os eurodeputados foram impedidos de sair do avião e forçados a regressar no mesmo avião a Las Palmas (Espanha). De acordo com declarações da deputada sueca, Bodil Valero, as autoridades pediram-lhes os seus passaportes, no interior do avião, a que os eurodeputados se recusaram.

Diversos passageiros mostraram a sua solidariedade com este grupo de deputados europeus.

A delegação era composta pela deputada sueca Jytte Guteland (S & D), presidente do Intergrupo; Paloma López Bermejo (IU) vice-presidente, Josu Juaristi (EH Bildu), Lidia Senra (Galega Alternativa Esquerdas) de Espanha e Bodil Valero (Verdes / ALE), também sueca, acompanhados por um assistente. O objectivo da vista era realizar reuniões com a sociedade civil saharaui, vítimas de violações dos direitos humanos e ativistas na cidade, além de verificar de perto a situação sob a ocupação marroquina e a mudança demográfica, com a introdução de centenas de milhares de colonos marroquinos.

O grupo parlamentar da Esquerda Unida / Esquerda Nórdica Verde (GUE / NGL) descreveu como "inaceitável" a expulsão de cinco dos seus deputados, três deles espanhóis do Sahara Ocidental, após as autoridades marroquinas não lhes permitem sair de um avião em El Aaiún . Paloma López Bermejo, vice-presidente do Intergrupo para o Sahara Ocidental afirma que as autoridades marroquinas lhes disseram que como turistas eram bem-vindos mas não como observadores com uma "agenda" de uma das "partes" Lopez reafirmou que os deputados não vão abandonar o povo saharaui e o seu legítimo direito à autodeterminação.

O GUE / NGL criticou num comunicado a expulsão como "a mais recente em uma série de ações desproporcionais e arbitrárias com os quais tentam evitar que o mundo saiba a realidade da vida diária nos territórios ocupados." Eles consideravam esta visita "particularmente importante" porque a Comissão Européia está atualmente a negociar com Marrocos para alterar os protocolos agrícolas do acordo de associação entre a UE e este país.

O grupo da Esquerda Europeia reiterou o seu "apoio inabalável" à luta do povo saharaui pela sua liberdade e mantém a sua exigência de liberdade para os presos políticos saharauis.

"Denunciamos a repressão, a perseguição e as violações sistemáticas dos direitos humanos do Reino de Marrocos", acrescentou o grupo parlamentar.

Segundo a EFE, o Governo marroquino justificou hoje a expulsão de cinco deputados, porque não terem sido autorizados a pisar sobre o Sahara Ocidental, por "não respeitar os procedimentos e regras que regem essas visitas".

A Wilaya (governo civil) de El Aaiun emitiu um comunicado logo após o incidente em que diz que a proibição de acesso ao território estava "sob a Lei 03/01 sobre a entrada e permanência de estrangeiros" no país e também "a pedido dos órgãos eleitos da cidade de El Aaiún.

Esta expulsão é mais uma prova de que Marrocos tem medo de relatórios emitidos por observadores que visitam os territórios ocupados.

O administrador de Jure deste território não autônomo ainda é Espanha que não assume a responsabilidade da descolonização.

O ocupante militar marroquino não respeita o acordo de cessar fogo assinado em 1991, violando todas as resoluções das Nações Unidas e da União Africana.

O rei de Marrocos quer a todo o custo evitar que a realidade do território seja conhecida.

