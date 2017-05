O imperialismo atenta contra a soberania latino-americana, diz Evo

La Paz, 30 mai (Prensa Latina) Os principais meios de imprensa da capital La Paz destacam nesta terça (30) declarações formuladas pelo presidente Evo Morales, quem afirmou que o imperialismo norte-americano atenta contra a soberania dos povos latino-americanos através de intervenções militares, golpes de Estado e desestabilização económica. Por Claudia Dupeirón García

Durante a apresentação da antologia 'Num século de intervenção dos Estados Unidos em Bolívia', cujo autor é o embaixador deste país em Cuba, Juan Ramón Quintana, o mandatário realçou que o inimigo das futuras gerações é o capitalismo.

Mesmo assim, elogiou o trabalho de Quintana e qualificou-o como uma obra de total compromisso com a pátria boliviana, que servirá para explicar aos jovens as ações de interferência dos EUA na nação andino-amazónica.

Dito estudo é uma análise minuciosa sobre a dinâmica histórica das relações bilaterais entre Washington e La Paz desde 1900 até o 2000, através de suas delegações diplomáticas, instituições financeiras e agências de segurança e cooperação.

Segundo Quintana, 'fazia falta emendar esse capítulo da história boliviana, um relato cronológico de um período extremamente complexo no qual os Estados Unidos exercia controle e domínio económico e político no país'.

O propósito desta série é superar o enorme e significativo vazio de informação e conhecimento para que os bolivianos interpretem o papel dessa potência imperial na construção do Estado nacional, referiu.

Memso assim, destacou o labor do chefe de Estado, Evo Morales, no confronto à hegemonia norte-americana no país ao nacionalizar os recursos naturais e recuperar as empresas estratégicas.

A série de seis tomos conta com um respaldo bibliográfico da análise de milhares de jornais publicados durante todo o século XX, para perto de 400 memorandos, telegramas, cartas, mensagens encobertas entre os governos de Bolívia e os Estados Unidos, bem como arquivos fotográficos.

'Num século de intervenção de Estados Unidos em Bolívia' pode-se descarregar no site web: www.cia.bo, lugar digital que se dedica ao estudo das diferentes formas de intervenção norte-americana nas nações de América Latina, especialmente de Bolívia.

In Patria Latina