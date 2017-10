Amazônia - Tire suas mãos de mim! Eu não pertenço a você

Tire suas mãos de mim! Eu não pertenço a você

Ou Réquiem para a Amazônia - Vídeo

Textos jornalísticos extraídos de:



- Diário Liberdade: "Não é só a Amazônia, Temer quer entregar 5 milhões de hectares para mineração"

- GGN - "Justiça suspende processo por desastre da Samarco em Mariana"

Músicas:



- Marcha Fúnebre - Beethoven - Parte 1 - trecho

- Um Índio - Caetano Veloso

- Será - Legião Urbana



Um Índio

Caetano Veloso



Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante

De uma estrela que virá numa velocidade estonteante

E pousará no coração do hemisfério sul

Na América, num claro instante

Depois de exterminada a última nação indígena

E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida

Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias



Virá

Impávido que nem Muhammad Ali

Virá que eu vi

Apaixonadamente como Peri

Virá que eu vi

Tranqüilo e infálivel como Bruce Lee

Virá que eu vi

O axé do afoxé Filhos de Gandhi

Virá



Um índio preservado em pleno corpo físico

Em todo sólido, todo gás e todo líquido

Em átomos, palavras, alma, cor

Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico

Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico

Do objeto-sim resplandecente descerá o índio

E as coisas que eu sei que ele dirá, fará

Não sei dizer assim de um modo explícito



Virá

Impávido que nem Muhammad Ali

Virá que eu vi

Apaixonadamente como Peri

Virá que eu vi

Tranqüilo e infálivel como Bruce Lee

Virá que eu vi

O axé do afoxé Filhos de Gandhi

Virá



E aquilo que nesse momento se revelará aos povos

Surpreenderá a todos não por ser exótico

Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto

Quando terá sido o óbvio

Produção: Agência Assaz Atroz

Montagem: Fernando Soares Campos

