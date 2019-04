Socialistas vencem na Espanha e extrema-direita volta ao parlamento

O PSOE do primeiro-ministro Pedro Sánchez se impôs nas eleições gerais. Extremistas de direita de volta ao Congresso espanhol após quase 40 anos. Nenhum dos grandes blocos políticos obteve maioria para governar.

Confirmando as sondagens e projeções de boca de urna, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) alcançou vitória folgada nas eleições gerais deste domingo (28). A legenda do primeiro-ministro Pedro Sánchez obteve cerca de 29% dos votos, conquistando 122 dos 350 assentos no Congresso. Em segunda colocação, o conservador Partido Popular (PP) caiu para 65 postos - menos da metade dos 137 que detinha, e ainda abaixo dos prognósticos mais pessimistas. Atrás dele, o liberal Ciudadanos (Cs), com 57 deputados, e a aliança de esquerda Unidas Podemos, com 35 deputados.



O Vox, de extrema-direita, obteve 24 assentos, significando que, pela primeira vez desde 1982, os extremistas de direita estão de volta ao Congresso espanhol. O líder Javier Ortega Smith declarou-se "muito orgulhoso" pela entrada de seu partido no órgão legislativo.



"A resistência já está dentro do Congresso, e não vamos parar", prometeu aos simpatizantes reunidos na Praça Margaret Thatcher. Ele atribuiu à incapacidade do PP e do Cs o fato de a esquerda seguir governando na Espanha. Agora, Portugal, Irlanda, Luxemburgo e Malta são os únicos países-membros da União Europeia sem presença ultradireitista em seus parlamentos nacionais.



Nenhum dos grandes blocos políticos alcançou maioria absoluta (176 assentos), sendo necessária a formação de uma coalizão de governo. A taxa de participação beirando os 76% foi a maior desde 2008 e uma das mais importantes da democracia espanhola, situando-se 9,3 pontos percentuais acima da registrada no pleito anterior, em 26 de junho de 2016.



Esta foi a terceira eleição nacional realizada na Espanha em quatro anos. As duas primeiras erodiram as décadas de dominância dos dois maiores partidos, o PSOE e o PP.



