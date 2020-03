Um crime diz atriz portuguesa

Atriz portuguesa no filme brasileiro Todos os Mortos, Leonor Silveira define "como um crime, como uma vergonha mundial o que o governo Bolsonaro está fazendo contra o cinema no Brasil".



Leonor Silveira, atriz portuguesa descoberta por Manoel de Oliveira, um dos maiores cineastas portugueses, deu um salto em sua carreira, atravessou o Atlântico e foi filmar no Brasil. Ela faz parte do elenco de nove mulheres do filme Todos os Mortos, na competição internacional do Festival de Cinema de Berlim.



A presença de Leonor Silveira no filme dos brasileiros Caetno Gotardo e Marco Dutra, foi importante, pois Todo os Mortos lembra uma época em que o Brasil era ainda bastante próximo de Portugal, fazia apenas dez anos a proclamação da República, logo depois de ter acabado a escravatura dos descendentes dos negros levados da África.



Um crime e uma vergonha



Para Leonor Silveira, o que está ocorrendo hoje no Brasil, com o corte de subvenções ao cinema, "é um crime e uma vergonha mundial. Tenho pena por não perceberem o mal que estão a fazer ao Brasil. Mas também sei que foram se meter com quem não deviam, porque artista tem resistência como diz a Sara Silveira, para continuar a criar. E o artista brasileiro é muito bom em todas as áreas. E esse palco, como é o da Berlinale, que traz este ano 18 filmes brasileiros e outros que vierem no próximo ano, mostra e mostrará o que é a coragem e a capacidade do cinema brasileiro e não há nada que impeça que isso continue",



Nunca participei em filmes do cinema brasileiro, essa é a minha primeira vez e o fiz com muita satisfação e muito orgulho.Caetano e Marco vieram ao meu encontro em Portugal e me propuseram essa participação, uma oportunidade maravilhosa. Tivemos os primeiros contatos por email mas depois vieram a Lisboa.



Sobre algumas diferenças de linguagem, Leonor explica ter havido alguns momentos nos quais algumas palavras tiveram de ser trocadas para serem entendidas. E sua participação previa justamente o sotaque português de Portugal, pois na época do filme era grande a influência portuguesa no Brasil.

