Palestinos rejeitam plano de paz dos EUA de onde foram excluídos

Por Adalys Pilar Mireles Cairo, (Prensa Latina) O secretário-geral da Al-Fatah no Egito, Mohamed Ghareeb, rejeitou hoje um suposto plano de paz elaborado por Washington com a complacência de Israel e disse que o povo palestino dirá a última palavra.

É claro que este projeto unilateralmente foi projetado para favorecer o lado israelense, disse o líder à Prensa Latina depois de denunciar que a liderança e a população de Gaza e da Cisjordânia foram excluídas de uma questão que consideram vida ou morte: a solução do longo conflito com Tel Aviv. Na sua opinião, a promulgação e, possivelmente, a aplicação antecipada do 'Acordo do Século' é uma manobra focada em beneficiar os principais aliados dos EUA na região.

Da mesma forma, acrescentou, ele pretende desviar a atenção das crises que o ocupante da Casa Branca, Donald Trump, no meio de um julgamento político, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusaram de suborno, fraude e abuso de poder. confiança na antecâmara das eleições.

Ainda não posso prever qual será a reação dos homens e mulheres da Palestina, o que posso antecipar é que não aceitaremos nenhum projeto que arruine a possibilidade de desfrutar de um estado independente baseado nas fronteiras anteriores a 1967 - um direito reconhecido pela comunidade internacional - nem as aspirações dos refugiados em retornar à sua terra natal, ele insistiu.

Ao falar sobre as reivindicações para aqueles que não estão dispostos a renunciar, ele destacou o estabelecimento de sua capital na parte oriental de Jerusalém.

Trump discutirá o plano com Netanyahu e com o líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz, no entanto, não conhecemos seu conteúdo, estamos alheios a esse assunto, não quero antecipar os eventos, mas pode desencadear o caos se você ignorar nossos pedidos por anos, ele enfatizou.

'Nós estendemos as mãos para a paz', disse ele, 'mas diante de uma decisão injusta que prolonga a ocupação do nosso território e a opressão do nosso povo, o povo dirá a última palavra'. Trump convidou Netanyahu e Gantz para Washington para discutir com eles separadamente o texto que poderia tornar a opinião pública amanhã.

Como transcendido até o momento, o programa concederia soberania a Israel no vale do Jordão e em todos os assentamentos - da Cisjordânia ocupada -, formalizando adicionalmente seu controle sobre Jerusalém.

Com problemas para o impacto do julgamento político, o presidente dos EUA agora quer aparecer diante da platéia como o homem que conseguiu descongelar os esforços para levar a paz esperada ao Oriente Médio, disse Ghareeb.

Trump foi nosso melhor amigo, Netanyahu comentou recentemente.

Em um diálogo com a Prensa Latina, o líder do Al-Fatah (Movimento de Libertação Nacional) pediu as nações do mundo a acompanhar a Palestina em sua luta para alcançar algo tão elementar quanto o desejo de desfrutar de uma pátria soberana, livre de usurpações estrangeiras. .

Convido todos os povos do mundo a ficarem ao nosso lado, enfatizou.

Pagamos um preço muito alto - lamentou - temos alto desemprego, mortos todos os dias, inclusive nossos pequenos, muitos foram forçados a deixar suas terras, suas famílias.

A solução definitiva para a Gaza quase inabitável com uma infraestrutura devastada por agressões e a Cisjordânia igualmente sitiada não pode ser ajuda econômica, doação de alimentos, queremos uma saída completa para viver como seres humanos, disse ele.

Segundo dados estimados, a guerra desarmada desencadeada desde 1948 com a fundação do Estado de Israel deixou pelo menos 52.300 mortos e milhares de feridos, sem esquecer os milhões de deslocados.

