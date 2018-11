Presidente da Assembleia Popular da Coreia do Norte homenageia Simón Bolivar

Na passada terça-feira, 27 de novembro de 2018, Kim Yong Nam, presidente da Assembleia Popular Suprema da República Popular Democrática da Coreia, aproveitou a ocasião da sua visita à República Bolivariana da Venezuela para homenagear o libertador Simón Bolivar com uma oferta floral perante o jazigo onde repousam os seus restos mortais.



Estiveram presentes na cerimónia, além do corpo diplomático norte-coreano, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Jorge Arreaza, a segunda vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Tania Díaz, e o vice-presidente das Relações Internacionais do Partido Socialista Unido da Venezuela, Adán Chávez.



No decorrer da homenagem foram interpretados os hinos nacionais da RPDC e da Venezuela, tendo Kim Yong Nam assinado o livro de visitas do mausoléu vinculando o seu compromisso em estreitar os laços de irmandade entre os povos e na luta de ambas as nações contra o imperialismo.



Na véspera, Kim Yong Nam levara a cabo uma reunião bilateral com Jorge Arreaza no decorrer da visita oficial em cuja agenda consta o fortalecimento da cooperação económica e comercial entre as duas pátrias anti-imperialistas.



Flávio Gonçalves, Pravda.ru

Foto: Ministério do Poder Popular para os Negócios Estrangeiros da República Bolivariana da Venezuela