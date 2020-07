O declínio terminal dos EUA

Por Finian Cunningham

24 de julho de 2020 " Information Clearing House " - A admissão de reviravolta do presidente Trump na pandemia de coronavírus, reconhecendo que vai piorar antes de melhorar, pode ser aplicada às condições gerais da política americana. Só pode piorar nas circunstâncias atuais.

Isso ocorre porque não há como resolver problemas profundos no sistema norte-americano sob a estrutura bipartidária predominante.

É ilusório para os democratas culpar Trump e os republicanos por todos os problemas dessa nação. A noção de que a América pode voltar a algum tipo de normalidade presumida se Joe Biden for eleito para a Casa Branca em novembro é uma fantasia.

Da mesma forma, é ilusório para os republicanos apontarem como bode expiatório os democratas por rasgar o tecido social. Trump e outros republicanos no Congresso e na mídia de direita estão lançando todo o levante de protestos e violência de rua contra os "democratas radicais de esquerda". Isso é apenas uma negação absurda, de quão profundamente arraigados são os problemas nos EUA, da pobreza, brutalidade policial e discriminação racial. Além disso, a noção de "democratas de esquerda radical" é um nome completamente impróprio .

Para o sistema dos EUA e fundamentalmente quebrado; esse é o legado do sistema bipartidário, que é dominado e servil ao poder corporativo de Wall Street, às grandes empresas e ao complexo industrial militar. Direita e esquerda são adjetivos políticos americanos superficiais e sem sentido. Ambos são veículos corporativos centralizados.

Os dois partidos republicano e democrata, são apenas dois lados da mesma moeda. Essa moeda é poder corporativo. Os EUA não são uma democracia na prática. O ciclo de votação é apenas uma quimera de "direitos democráticos" em meio a uma plutocracia.

A idéia de votar uma parte para ser substituída pela outra para manifestar mudanças significativas é simplesmente uma ilusão.

Ambos os partidos, querem controlar o executivo na Casa Branca ou o ramo legislativo do Congresso, presidiram inúmeras guerras no exterior e agressões estrangeiras, enquanto internamente ambos os partidos supervisionaram o empobrecimento maciço e implacável da maioria dos americanos trabalhadores pelo enriquecimento obsceno de uma decisão da elite. Essa é a função essencial do capitalismo americano e seu bullying imperialista. E nenhuma das duas partes demonstrou qualquer vontade ou conhecimento de se opor a essa função fundamental.

Barack Obama, o democrata que exaltou "esperança e mudança" não trouxe nada disso. Ele supervisionou mais guerras e mais bombardeios e mortes em países estrangeiros.

Donald Trump, o dissidente republicano, prometeu "drenar o pântano" e acabar com "guerras sem fim". Ele não fez nada disso.

Nada muda no sistema bipartidário que define a política americana porque o duo pólio é projetado para garantir que não haja precisamente mudanças.

O capitalismo corporativo americano e sua oligarquia é uma entidade ligada à guerra. A injustiça intrínseca do sistema, de seus fundamentos genocidas ao impulso contemporâneo pelo domínio global e exige que a violência e a guerra sejam constantes concomitantes. Republicanos ou democratas não mudam essa condição endêmica. Eles apenas o entregam com diferentes acentuações.

Veja a atual escalada imprudente de tensões com a China pelo governo Trump. Parece haver pouca dúvida de que Washington está tentando encurralar a China por suas ambições globais sob uma série de pretextos, da pandemia às alegações de espionagem, que também serve para distrair o público dos EUA de suas falhas internas maciças como uma sociedade fraturada.

Mas o rival democrata Joe Biden não está oferecendo nada de diferente. Ele também está envolvido em provocações irracionais com a China, tentando superar Trump quanto a quem pode parecer mais belicoso em relação a Pequim.

Biden, também, está se apresentando como o novo xerife na Casa Branca, prometendo ser duro com a Rússia por suposta intromissão na política dos EUA. A postura é uma fabricação vazia e fútil. Enquanto isso, Trump afirma que "ninguém é mais duro com a Rússia" do que ele. E assim descemos pela proverbial toca do coelho, nunca emergindo.

Ambos os partidos jogam o jogo do bicho-papão estrangeiro como uma maneira de justificar o imperialismo americano a serviço do capitalismo corporativo.

É por isso que nada muda para o benefício e o progresso dos americanos comuns, ou mesmo para o resto do mundo, que precisa suportar a agressão dos EUA repetidamente.

O que precisa mudar é todo o paradigma da política americana . O sistema de duas partes é obsoleto. A nação precisa organizar a representação política para defender e progredir os interesses da maioria dos trabalhadores. Isso exige um desafio frontal aos poderes corporativos de Wall Street, às grandes empresas e sua mídia e ao complexo industrial militar.

Em suma, o capitalismo americano deve ser considerado. Pode ser reformado raiz e ramos? Ou precisa ser abolido, suplantado por uma democracia genuína? Isso depende do povo americano organizado por seus direitos a determinar. Mas uma coisa é certa. Não há respostas para o progresso no atual duo pólio corrupto. Como é: a América está em declínio terminal.

Finian Cunningham escreveu extensivamente sobre assuntos internacionais, com artigos publicados em vários idiomas. Ele possui mestrado em Química Agrícola e trabalhou como editor científico da Royal Society of Chemistry, Cambridge, Inglaterra, antes de seguir uma carreira no jornalismo de jornais. Ele também é músico e compositor. Por quase 20 anos, ele trabalhou como editor e escritor em grandes organizações de mídia, incluindo The Mirror, Irish Times e Independent. - " Fonte " -