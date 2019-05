Irã propõe pacto de 'não agressão' entre países vizinhos

Foto:

O chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif (EEAS/Flickr CC)

Em visita ao Iraque, chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif declarou que Teerã busca construir "relações equilibradas" entre todos os Estados da região

Redação Opera Mundi/Paris (França)

O chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, propôs neste domingo (26/05) um pacto de "não ag ressão" entre o Irã e os países do Golfo Pérsico, em um momento onde aumentam as tensões entre o governo iraniano e os Estados Unidos.

Em visita ao Iraque, o chanceler iraniano declarou que Teerã busca construir "relações equilibradas" entre todos os Estados da região. Ele assegurou que seu país não desrespeitou os compromissos do acordo de 2015 sobre o programa nuclear, assinado entre o Irã e as potências ocidentais. Por outro lado, disse, os Estados Unidos "estão em contradição" com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

O acordo prevê a diminuição de sanções econômicas em troca da suspensão das atividades nucleares iranianas, incluindo o enriquecimento de urânio e sua estocagem. O Irã voltou a produzir urânio a baixo teor radioativo depois que os Estados Unidos saíram do acordo em 2018 adotaram medidas restritivas unilaterais.

EUA enviam reforços militares

O governo americano também reforçou sua presença militar na região. Na sexta-feira (25), o governo americano enviou 1.500 soldados ao Golfo Pérsico de maneira preventiva. "O aumento da presença americana na nossa região é perigoso e uma ameaça à paz e à segurança internacional. Ele deve ser resolvido", disse Zarif neste sábado (25/05),antes de deixar o Paquistão, segundo a agência de notícias oficial Irna.

O governo Trump também informou ao Congresso americano sobre novas vendas de armas para a Arábia Saudita, maior rival regional do Irã, e para os Emirados Árabes Unidos, novamente citando a ameaça iraniana.

Neste contexto, Teerã se recusa a dialogar com Washington. "Nós dissemos claramente: enquanto a atitude não mudar, enquanto nossa nação não tiver seus direitos respeitados, nosso caminho continuará o mesmo. Não haverá discussões", declarou na quinta-feira Keyvan Khosravi, porta-voz do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã.

Neste domingo, Zarif ressaltou que o Irã se defenderá nos planos econômico e militar.

http://www.iranews.com.br/ira-propoe-pacto-de-nao-agressao-entre-paises-vizinhos/