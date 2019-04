Hoje 25 de abril toda Colômbia às ruas!

Conselho Político Nacional

Neste 25 de Abril, todas e todos às ruas contra as políticas regressivas do governo nacional, pela paz e a implementação dos acordos de paz!

A ascensão das forças opositoras de paz ao poder originou uma nova arremetida desses setores. O aumento constante de políticas econômicas e sociais regressivas, um Plano Nacional de Desenvolvimento que aprofunda as problemáticas atuais, a reedição da nefasta política de segurança democrática, o assassinato sistemático de líderes sociais e o ataque frontal ao Acordo de Paz desencadeiam uma ausência de garantias para a vida digna do conjunto da sociedade colombiana.

Este panorama de confrontação direta do regime contra o povo colombiano permitiu aflorar um novo ar ao movimento popular pela luta de seus direitos ao longo e ancho do país. O acumulado da minga social do sudoeste, a paralisação de estudantes de educação superior e a constante reclamação das classes oprimidas vêm acrescentando as condições objetivas que permitam confluir num cenário de resistência como a Paralisação Cívica Nacional.

Desde a Força Alternativa Revolucionária do Comum fazemos um chamado ao conjunto da gente do comum e nossa militância a nos somarmos à jornada de Paralisação Cívica Nacional deste 25 de abril e a buscar a unidade de ação do movimento social e popular; é o momento de nos voltarmos às ruas pelas reivindicações dos oprimidos.

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL DA FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM-FARC

