Síria e Irã fortalecem cooperação no setor educacional

Damasco, 24 jan (Prensa Latina) Com a visita do ministro do governo do Teerã (capital do Irã), Mohsen Hajimirzaei, à nação síria, os países fortalecem a cooperação no setor educacional, segundo informa os meios de comunicação em Damasco hoje.

O alto funcionário iraniano realizou encontros com as autoridades sírias e assinou acordos para intensificar programas de reabilitação e capacitação, intercâmbio de bolsas de estudo e cooperação científica, entre outros.



Da mesma forma, consolidaram projetos para criar centros conjuntos em tarefas científicas para estudantes e convênios entre as universidades da Síria e do Irã, disseram as fontes.



Hajimirzaei declarou à imprensa que o campo da Educação tem um papel fundamental no reforço das relações entre as duas nações.



Também realizou reuniões com seu homólogo sírio, Bassan Ibrahim, e com o presidente da Assembleia Nacional, Hammoudeh Sabbaq, em que concordaram na abordagem estratégica entre os dois países.



Os dois lados destacaram a firmeza em enfrentar os esquemas sionista-estadunidenses e os grupos terroristas, destacando o papel do exército sírio nesse sentido.



tgj/pgh/mm

