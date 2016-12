Um infeliz e desastroso 2017 para os podres poderes do país

Valter Xéu*

Uma multa no montante a que foi aplicada a Odebrecht, a quem interessa isso? É para quebrar a empresa e alijá​-la de futuras concorrências com as poderosas empresas estrangeiras? E por esse caminho vai a Petrobras, o Banco do Brasil, a previdência onde grupos internacionais estão esfregando as mãos de contentamentos para a instalação de previdência privada no Brasil, e o mesmo acontece com a educação, saúde e etc.

​Deixando bem claro os interesses dos golpistas.​

Estamos assistindo passivamente o desmonte do país, mas não nos enganemos, pois tem ganhador ou ganhadores em toda essa situação provocada por gangsteres em todos os poderes constituídos do país.

Assistimos uma passividade FDP dos parlamentares que covardemente e safadamente se alinharam aos golpistas para acelerar a volta do pais a idade das pedras.

O juiz Moro não vai apurar a grana que os calhordas receberam???​

Todos eles sempre bateram as portas da​s​ ​empreiteiras em busca de recursos para suas campanhas, nenhum deles, mas nenhum mesmo levantou uma voz sequer em defesa das empreiteiras doadoras como a Odebrecht cuja empresa foi empastelada por senhores vetus​tos e astutos com den​ú​​ncias e mais den​ú​ncias de senhores serviçais não da moralidade e do bem comum da população e sim de conglomerados e corporações estrangeiras nada digna de elogios.

Estamos assistindo tudo isso numa passividade enorme, com uma população de zumbis midiotizados e teleguiados pela comunicação que assim como os espertos senhores, também se pós a serviço de forças interessadas e ver o país de volta ao atraso, nossas empresas estatais sendo vendidas por preços irrisórios e com a parte 'gorda do valor' indo parar em paraísos fiscais em bolsos por demais conhecidos enquanto o povo que na realidade é o legitimo dono desse patrimônio, para elas as cascas de bananas, as novelas, os jornais televisivos, onde um bando de facínoras especialistas de porra nenhuma, estarão lá​ diariamente com seus vendidos comentários relatando os feitos diários dessa quadrilha que se apossou do país e que apesar de s​e​re​m​ corruptos de ​DNA​, passam para a população que estão nos três poderes a combater a corrupção quando eles são os maiores corrupto​s​ e o povo um bando de bananas que não reagem a tudo isso.​ Só reagiram quando os paneleiros relinchavam pelas ruas Fora Dilma!​

Para essa malta de rapineiros, desejo de todo coração, um péssimo festejo de final do ano e que 2017 venha acompanhado de muitas desgraças e para todos eles, um Infeliz Natal! Um Infeliz 2017!​

*Valter Xéu é diretor e editor de Pátria Latina