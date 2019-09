Governadora declara estado de emergência em Porto Rico

San Juan, 24 set (Prensa Latina) Porto Rico amanheceu em estado de emergência, decretado pela governadora Wanda Vázquez Garced, devido ao impacto que terá hoje sobre sua geografia a depressão Karen, originalmente uma tempestade.

Como parte da determinação, suspendeu as aulas no sistema público de ensino e o trabalho dos funcionários públicos, além de ativar a Guarda Nacional e emitir uma ordem de congelamento de preços.



A mandatária fez um chamado à população à tranquilidade e a estabelecer planos de emergência, ao recordar que vivemos no Caribe e estamos expostos a este tipo de situações.



Estava previsto antes da degradação, que os efeitos de Karen começassem a se sentir cedo, por isso achou melhor que os empregados públicos permaneçam em sua casas.



'A cidadania deve permanecer em seus lares e com seus planos de emergência', expressou devido à possibilidade de inundações graves, como anunciou o meteorólogo Roberto García, do Serviço Nacional de Meteorologia (SNM), e ondas de até 20 pés.



Sobre a situação no mar, advertiu sobre correntes marinhas, inundações no litoral e erosão nas praias.



tgj/nrm/jp

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hurricane_Isabel_from_ISS.jpg

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=26116&SEO=governadora-declara-estado-de-emergencia-em-porto-rico