Presidente Rouhani promete retaliação pelo ataque terrorista Ahvaz antes de partir para Nova York

Pars Today- O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que a República Islâmica não perdoará o ataque terrorista a uma parada militar em Ahvaz, que matou 25 pessoas e feriu outras dezenas.

O presidente fez a observação no aeroporto de Mehrabad antes de partir para Nova York para participar da reunião da Assembléia Geral da ONU.

Falando sobre o ataque terrorista de sábado em Ahvaz, o presidente Rouhani disse que a República Islâmica dará uma resposta esmagadora a esse ato hediondo dentro do marco legal e de acordo com os melhores interesses do país.

Ele prometeu que tudo o que seria preso em conexão com o ataque terrorista receberia a devida punição.

"É perfeitamente claro para nós quem estava por trás do ataque e qual é a sua afiliação", disse Rouhani. "Aqueles que repetem sua postura falsa na defesa dos direitos humanos devem ser responsabilizados; todos esses pequenos países mercenários da região que os EUA apóiam e provocam ".

Rouhani então falou sobre sua viagem a Nova York, dizendo que participar da reunião da Assembléia Geral da ONU é uma oportunidade para qualquer país expressar seus pontos de vista sobre várias questões regionais e internacionais.

Ele disse que falaria longamente sobre a atual atitude do governo americano, que é voltada para o unilateralismo combinado com um extremo senso de nacionalismo.

Rouhani acrescentou que discutiria os numerosos casos de violações de leis internacionais dos EUA durante seu discurso na sessão da AGNU, entrevistas e reuniões bilaterais.

O tema do acordo nuclear com o Irã também será levantado, disse Rouhani, expressando esperança de que o país seja capaz de superar as sanções unilaterais e ilegais dos EUA com a menor perda.

Vamos fazer com que os EUA lamentem sua intromissão e agressão contra outros países, particularmente o Irã, prometeu Rouhani.

http://www.iranews.com.br/presidente-rouhani-promete-retaliacao-pelo-ataque-terrorista-ahvaz-antes-de-partir-para-nova-york/