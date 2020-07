Por que a China é pintada como "capitalista" pela propaganda ocidental?

Por Andre Vltchek

09 de julho de 2020 " Information Clearing House " - Comecemos com a seguinte frase: "A mídia de massa nos Estados Unidos, Europa, Canadá e Austrália está descrevendo a República Popular da China como 'capitalista' porque 'capitalista' agora está sujo palavra. Até as pessoas do Ocidente veem a 'economia de mercado' como uma espécie de sujeira."

Chamar a China de "capitalista" é manchar a China. É como se dissesse: "O povo chinês é exatamente como nós. A China está fazendo ao mundo a mesma injustiça, cometendo os mesmos crimes que praticamos há mais de 500 anos. "

O ocidente, mas particularmente a demagogia britânica e americana, conseguiu alcançar "alturas" de nada menos que perfeição mortal. Eles já condicionaram bilhões de cérebros, em todos os cantos do mundo, forçando-os a seguir o modo de pensar uniforme e servil. Tudo isso não é mais apenas propaganda; é a verdadeira arte da doutrinação. Quase nunca erra o alvo. E mesmo que não consiga convencer completamente alguns indivíduos fortes, sempre deixa uma marca na psique mesmo daqueles que estão lutando para serem diferentes e "independentes".

Em resumo: a propaganda ocidental é perfeita. Isso é mortal. Até agora, é à prova de balas.

Todos esses termos como "China capitalista", "Capitalismo de estado chinês" estão violando a verdade e são repetidos várias vezes até que ninguém ousa mais contradizê-los.

O mesmo vale para as mentiras sobre os uigures, Hong Kong, a fronteira sino-indiana, além de vários eventos históricos.

Mas por que realmente mentir sobre a China 'não ser socialista'?

A resposta é simples: é porque a maioria das pessoas associa palavras como "socialismo" e "comunismo" à esperança. Sim, eles fazem! Pelo menos inconscientemente. Mesmo depois de décadas de campanhas de lavagem cerebral e esfregaços! "China socialista" significa "China que traz otimismo ao seu próprio povo e à humanidade". Por outro lado, pessoas de todos os continentes associam o "capitalismo" a algo deprimente, obsoleto e regressivo. Portanto, chame a China de "capitalista" e evoca sentimentos de tristeza e queda.

O oeste capitalista e imperialista não pode mais competir com o socialismo. Portanto, ele tenta arrastá-lo pela sujeira, tenta destruí-lo. Indiretamente, através de sanções e tentativas de orquestrar golpes em lugares como Irã, RPDC, Bolívia, Cuba e Venezuela, ou diretamente, como no Oriente Médio. A China está sendo atacada em 'todas as frentes', das econômicas às ideológicas, embora ainda não militarmente. A arma mais poderosa e repulsiva, até agora, tem sido constantes injeções de mentiras, contradições e niilismo. Basta olhar para Hong Kong!

Niilismo é mortal. Destrói o entusiasmo e rouba países de confiança e coragem.

E é exatamente isso que o Ocidente está tentando alcançar: impedir os países socialistas progressistas de seguir adiante e impedir que nações oprimidas pelo neocolonialismo sonhem, esperem, resistam. (Descrevi esse processo destrutivo em meu livro " Otimismo Revolucionário, Niilismo Ocidental ").

Os demagogos ocidentais sabem: a China roubou sua essência - e a essência é "o socialismo com características chinesas" - é a China que não pode inspirar, não pode oferecer alternativas ao mundo. A maneira mais eficaz de difamar a China, silenciá-la, é precisamente convencer o mundo de que é "capitalista".

Tais técnicas foram usadas, por exemplo, pelos nazistas alemães que alegavam que a resistência contra sua ocupação na verdade consistia em um bando de terroristas. Os EUA são conhecidos por fazer o mesmo. Ou o Império Britânico, que batizou os habitantes rebeldes de suas colônias como "hordas de selvagens". Apenas inverta a verdade e ganhe!

Torça as coisas descaradamente, vire de cabeça para baixo, repita suas mentiras milhares de vezes, imprima-as em todos os seus meios de comunicação de massa. As chances são de que suas invenções acabariam sendo aceitas por bilhões de pessoas.

No caso da China, West está tentando convencer o mundo de que a República Popular da China é o mesmo tipo de estado de gângster, como Estados Unidos ou Grã-Bretanha, França ou Canadá. Está fazendo isso chamando a China de capitalista, chamando-a de imperialista. Ao equiparar ridiculamente o comportamento da China ao comportamento das potências colonialistas ocidentais. Declarando que a China está oprimindo suas próprias minorias, como o Ocidente faz há séculos.

***

Mas a China não é um país capitalista, pois não é um país imperialista. É o principal país menos expansionista do planeta.

Não mata milhões de seres humanos em todo o mundo, não derruba governos em países estrangeiros e já não está roubando às nações carentes tudo o que resta.

Não é governado por banqueiros e oligarcas. Em vez disso, é dirigido pelos planos socialistas de 5 anos. Suas empresas privadas e estatais precisam obedecer ao governo e ao povo. Eles precisam produzir bens e serviços para melhorar o padrão de vida da nação e do mundo. As empresas são informadas com precisão do que fazer pelo governo, que representa as pessoas, e não o contrário, como acontece no Ocidente. Porque no Ocidente, são as empresas que estão selecionando os governos!

Isso é socialismo. "Socialismo com características chinesas." O socialismo que conseguiu se livrar de toda pobreza extrema no país, com quase 1,4 bilhão de habitantes. O socialismo que está construindo a " civilização ecológica ". O socialismo que está conectando o mundo, incluindo, até agora, os países carentes da Terra, através da " Iniciativa do Cinturão e Rota ".

Na China, democracia não é colocar pedaços de papel em uma caixa. É literalmente a 'regra do povo'; trata-se do país que está se desenvolvendo de maneira socialista, tornando a vida de seus homens, mulheres e crianças consistentemente cada vez melhores, ano após ano.

É um sistema novo, otimista, em constante aprimoramento e evolução. Pergunte às pessoas nas cidades chinesas e no interior, e elas lhe dirão. A grande maioria deles é feliz; eles são esperançosos e otimistas.

Pergunte às pessoas nas cidades ou campos da América do Norte e ... você sabe o que elas dirão. Que cada vez mais a vida é uma merda!

***

O grande problema é que a maioria dos norte-americanos e europeus conhece a China apenas pela posição dificilmente estratégica de seu sofá, de frente para a televisão ou pelas páginas de notícias do Yahoo ou do Google, altamente censuradas.

Muitos dos que visitam ou que "fazem a China" estão viajando em grupos, visitando apenas os principais destinos turísticos. Mesmo isso, é claro, muito melhor que nada. A China é impressionante em todos os lugares.

Mas apenas uma pequena fração dos ocidentais, aqueles que ousam julgar, conhece a China em profundidade. Isso inclui até mesmo os 'principais conselheiros da Casa Branca', como Peter Kent Navarro, assistente do presidente Donald Trump e diretor de política comercial e de manufatura, que pouco sabe sobre a China, não fala chinês, mas escreve livros anti-chineses. Ou como o senador republicano Marco Antonio Rubio.

E os propagandistas em Londres, Paris e Nova York estão bem cientes da falta de conhecimento sobre a China, pelo menos no Ocidente. Eles se sentem livres para declarar e publicar as mentiras e invenções mais ultrajantes, porque sabem que não serão confrontados. E se confrontados, eles facilmente conseguiriam censurar aqueles indivíduos que ousariam contradizê-los.

Quantas vezes você já viu em um canal de televisão britânico, um homem ou uma mulher comunista chinesa falando sobre seu país? Nunca! É proibido. A verdade não é permitida, pelo menos no Ocidente. Somente o povo chinês que está puxando a linha de propaganda ocidental pode falar livremente nos canais ocidentais. Nunca pensou nisso? Então pense! Ou quantos russos, pró-presidente Putin ou pró-comunista, você já ouviu nas estações de rádio britânicas ou americanas?

O firewall ocidental está completo.

A mídia está cavando os capítulos mais sujos da história ocidental e, sem piscar os olhos, muda as coisas e as atribui à China. Australianos, norte-americanos estão esterilizando nativos, ciganos, aborígines ou outras mulheres. Então, eles inventam, dizem que a China está fazendo isso agora. Durante séculos, o Ocidente tem trancado pessoas em suas colônias e até na Europa, nos campos de concentração. De uma maneira distorcida, os gurus da propaganda em Londres e Washington estão atribuindo esse comportamento à China.

Nenhuma prova é necessária. Deixe sua imaginação correr solta. As pessoas estão acostumadas a mentiras. Eles são obedientes, com lavagem cerebral. E gostam quando outras nações não ocidentais são manchadas, especialmente quando são acusadas dos mesmos crimes que a Europa e os Estados Unidos cometem há séculos. Faz com que se sintam menos culpados. Eles podem dizer: "O mundo inteiro é nojento. Todos somos igualmente terríveis!

Talvez, depois desses ataques de propaganda, não haja mais esperança. Mas pelo menos no Ocidente não há pressa em abandonar esses complexos de superioridade e se livrar dos privilégios.

***

E assim, 'a China é capitalista!' Enquanto os baobás são na verdade buganvílias. A ditadura global imposta pelo Ocidente é, acredite ou não, democrática. E os conselheiros ocidentais têm um mandato moral completo para dar palestras ao mundo.

Alguns oficiais do Partido Comunista Chinês estão agora proibidos [pelo Ocidente] de viajar para os Estados Unidos. Por outro lado, as autoridades americanas, responsáveis ​​por ordenar assassinatos em massa em todas as partes do mundo, podem viajar virtualmente para qualquer lugar.

O Partido Comunista da China é responsável por construir uma nação próspera, altamente educada e cada vez mais ecologicamente correta, de quase 1,4 bilhão. Enquanto os aparelhos imperialistas dos Estados Unidos são responsáveis ​​por derrubar inúmeros governos progressistas, bombardeando milhões de pessoas, arruinando o meio ambiente nas colônias e morrendo de fome centenas de milhões através de sanções. Mas eles não são sancionados e podem ir a quase qualquer lugar que desejarem. Mundo estranho? Vai saber...

Quanto melhor a China está se saindo, mais ela fica manchada. Se conseguir se sair ainda melhor no futuro, poderá ser atacado diretamente, talvez até militarmente.

E tenha certeza de que a China socialista estará se saindo cada vez melhor. Sim, você está adivinhando corretamente: sob a bandeira do Partido Comunista!

Então, para que devemos nos preparar? Terceira Guerra Mundial? Aniquilação da raça humana? Só porque o Ocidente não sabe como perder? Só porque o capitalismo e o imperialismo não abandonariam seu controle global do poder, mesmo que isso significasse o fim para todos nós?

Só porque a América do Norte e a Europa são mentirosas notórias, sofrendo de complexos patológicos de superioridade, bem como de instintos genocidas?

Não acho que essa seja uma boa perspectiva para o nosso planeta.

Andre Vltchek é filósofo, romancista, cineasta e jornalista investigativo. Ele cobriu guerras e conflitos em dezenas de países. Seis de seus livros mais recentes são " Nova Capital da Indonésia ", " Iniciativa do Cinturão e Rota da China " , " China e Civilização Ecológica" com John B. Cobb, Jr., " Otimismo Revolucionário, Niilismo Ocidental", um romance revolucionário "Aurora" e um best-seller de não-ficção política: " Exposing Lies Of The Empire ". Veja os outros livros dele aqui . Assista Ruanda Gambit , seu documentário inovador sobre Ruanda e DRCongo e seu filme / diálogo com Noam Chomsky "On Western Terrorism" . Atualmente, Vltchek reside no leste da Ásia e na América Latina e continua a trabalhar em todo o mundo. Ele pode ser contatado através de seu site , Twitter e Patreon .

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Yinxu.jpg