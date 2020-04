Lesoto e Comores, os únicos territórios livres de Covid-19 na África

São Tomé, (Prensa Latina) Com os primeiros relatos de infecções de São Tomé e Príncipe, hoje o Lesoto e as Comores são os únicos territórios livres de Covid-19 na África.

O pequeno arquipélago africano localizado no Oceano Atlântico admitiu na terça-feira que possui quatro casos positivos confirmados, após análises realizadas nos laboratórios do Gabão.

Desta forma, hoje a África ultrapassou o limite de 10.000 pacientes infectados com o Covid-19, anunciou o Centro de Controle de Doenças (CDC).

Enquanto isso, o ministro da Saúde e População do Malawi, Jappie Mhango, relatou na terça-feira a primeira morte neste país pela doença, que infectou oito pessoas.

A falecida é uma mulher de 51 anos de idade, com patologias anteriores, que recentemente retornou ao solo nacional do Reino Unido, disse a fonte.

Por seu lado, o Ministério da Saúde da Etiópia informou hoje a detecção de oito pacientes do Covid-19 e o número de infectados diagnosticados no país desde março passado aumentou para 52, contando duas pessoas que morreram.

Das 264 amostras analisadas no país africano, as de sete cidadãos etíopes e uma mulher de 30 anos da Eritreia foram positivas para a SARS-Cov-2, de acordo com um texto da autoridade sanitária.

Por outro lado, o Ministério da Justiça da Líbia informou na terça-feira que um total de 1.347 prisioneiros foram libertados até agora devido a temores sobre a propagação do Covid-19.

Em uma declaração, a entidade lembrou que as investigações continuam a reduzir a superlotação nas instalações de correção e reabilitação.

Da Tanzânia, o Ministro da Saúde, Ummy Mwalimu, anunciou hoje a recuperação de mais dois pacientes que já foram positivos para o novo coronavírus.

Mwalimu acrescentou que, com esses dois, já existem cinco pacientes totalmente recuperados em todo o país e que nas últimas 24 horas nenhum novo caso foi confirmado.

