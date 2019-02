ILGA Portugal organiza encontro sobre jovens LGBTI e educação







Porto, 21 de fevereiro de 2019 – A Associação ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo organiza no próximo dia 26 de fevereiro, a partir das 9h30, na Escola Secundária Carolina Michaëlis (Porto, Auditório 0.3), a conferência Keep Adding, sobre Jovens LGBTI e educação.



Esta conferência, na qual serão também apresentados resultados de um Estudo Nacional sobre o Ambiente Escolar para Jovens LGBTI, surge como ação final do projeto True Colours, iniciativa de educação e capacitação de jovens para os Direitos Humanos e, em particular, os direitos LGBTI em contexto escolar. Este projeto, que recebeu financiamento no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, do Portugal 2020, e que deu origem à criação de Alianças Da Diversidade constituídas por jovens e pessoal docente e não docente, tem decorrido sobretudo na região norte do país, abrangendo principalmente escolas de ensino secundário.



Com a abertura pelo Diretor do Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis, José Manuel Novais, e por Nuno Pinto, presidente da Direção da ILGA Portugal, a conferência contará ainda com as intervenções das e dos especialistas Carla Moleiro e Diogo Nunes (ISCTE-IUL) e Jorge Gato e Daniela Leal (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação - UPorto), assim como os testemunhos de Patrícia Oliveira, Psicóloga do Agrupamento de Escolas de Ovar Sul, e Pedro Valente, representante da Aliança da Diversidade da Escola Secundária Júlio Dinis.



No painel "Políticas Educativas, Igualdade e Inclusão", destaque para as intervenções de Manuel Albano, Diretor de Serviços da Delegação Norte da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, José Carlos Sousa, Diretor de Serviços da Direção-Geral de Educação e Fernando Paulo, Vereador do Pelouro da Educação da Câmara Municipal do Porto.



A conferência será encerrada por Marta Ramos, Diretora Executiva da ILGA Portugal.



A iniciativa é de entrada livre, sujeita a inscrição e lotação do espaço.



Inscrições: https://add.ilga-portugal.pt/keep



Programa detalhado AQUI.



Conferência Keep Adding | Data: 26 de fevereiro de 2019 | Local: Auditório 0.3 Escola Secundária Carolina Michaëlis, Porto



Para mais informações e acreditação de imprensa, p.f. contactar:

Telmo Fernandes

Coordenador do projeto True Colours

telmo@ilga-portugal.pt | 927 567 666