Venezuela perdeu 130 bilhões de dólares com bloqueio dos EUA

Os danos totais da economia venezuelana com o bloqueio econômico dos EUA correspondem a US$ 130 bilhões (R$ 532 bilhões), afirmou o embaixador venezuelano na Rússia, Carlos Rafael Faría Tortosa.

"As perdas totais da economia venezuelana pelo bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos são estimadas em 130 bilhões de dólares entre 2015 e 2018", disse o embaixador durante coletiva de imprensa.

De acordo com o embaixador, 130 bilhões de dólares dariam para sustentar nove anos da economia venezuelana. As sanções americanas contra a Venezuela estão em vigor desde março de 2015, quando o presidente Barack Obama as apresentou contra várias autoridades venezuelanas em resposta à expulsão de diplomatas americanos.Desde então, sanções têm sido repetidamente aumentadas. Os EUA endureceram recentemente uma série de sanções contra a Venezuela, inclusive contra empresas estatais. No dia 28 de janeiro, Washington anunciou a introdução de sanções contra a empresa estatal petrolífera PDVSA.

