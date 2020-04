"Não Há Planeta B" de Carmen Lima

Goste-se ou não, graças a Greta Thunberg o debate acerca das alterações climáticas entraram no léxico de todos os dias e figuram actualmente nos programas de todos os partidos, é portanto numa excelente altura que as Edições Chá das Cinco publicam este atractivo volume, "Não Há Planeta B" da autoria de Carmen Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus e fundadora do SOS Amianto.



Flávio Gonçalves

Ao pegar neste livro julguei que provavelmente estaria a lidar com mais uma obra apocalíptica como tantas que têm chegado ao mercado nos anos mais recentes, mas na realidade trata-se de uma obra de esperança que faz completamente jus ao seu subtítulo, "Dias e Truques Para um Ambiente Sustentável".



Ao longo de 200 páginas Carmen Lima alerta-nos para o que se encontra actualmente a decorrer, para o que eventualmente irá ocorrer ao planeta e a todos nós se as coisas não mudarem e, a cereja no topo do bolo, apresenta-nos um autêntico manual de acção sobre como podemos, todos nós, afectar os efeitos mais nocivos que poderão levar a uma nova extinção em massa por intermédio de meras alterações comportamentais no nosso quotidiano.



E tudo isto numa escrita extremamente apelativa e acessível, sem léxico apocalíptico ou extremista a autora consegue expor qual o problema com o qual estamos a lidar e várias opções possíveis para que o possamos resolver. Para terem ideia, consegui ler as 200 páginas num único dia (a minha folga, é certo) sem me entediar ou enfastiar com a terminologia.



Creio que boa parte se deve também ao grafismo adoptado, onde os temas não só são abordados em vários blocos temáticos como também ponto a ponto, tornando também fácil que a sua consulta após a leitura como manual de boas práticas sempre que formos às compras, quisermos planear as férias, saber qual a fruta da época e o modo mais ecológico de gerir o nosso tempo.



Desde que deixei de fazer resenhas em páginas de jornais em papel de modo consecutivo e planeado que abandonei a pontuação que por norma se aplica aos livros resenhados, mas este teria certamente cinco estrelas. Está de parabéns Carmen Lima pelo conteúdo, bem como Ana Passos Nascimento e Luís Morcela pelo sublime trabalho com o design da capa, que verdade seja dita foi o que inicialmente me atraiu para a obra.



Sinopse



Está nas nossas mãos ajudar a mudar o rumo do Planeta. E se é verdade que as grandes mudanças conjunturais são fundamentais para garantir a continuidade da espécie humana, igualmente importantes são as medidas adoptadas por cada um de nós. Reduzir o consumo de recursos, aumentar a eficiência energética e o recurso a energias renováveis, optar por sistemas de mobilidade suave ou adoptar a política dos 5R na gestão dos nossos resíduos urbanos são pequenos gestos que nos tornam mais responsáveis em termos ambientais.



Mas, para reduzir a pegada ambiental, o mais importante é estarmos preparados para pensar, comprar e até comer de forma diferente. Porque todos os pequenos gestos são importantes, como a produção deste livro em papel reciclado.



Sobre a Autora



Carmen Lima é coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus e coordenadora fundadora do SOS AMIANTO - Grupo de Apoio às Vítimas de Amianto. Trabalha a temática dos Resíduos, das Políticas de Prevenção da produção de resíduos, o conceito da Economia Circular e o tema do Amianto. Iniciou a carreira profissional em 1999, na área da Gestão de Resíduos. É licenciada em Engenharia do Ambiente, pós-graduada em Gestão Ambiental e em Construção Sustentável, e mestre em Planeamento e Construção Sustentável.



Encontra-se a realizar o doutoramento em Engenharia do Ambiente no IST. Tem participado como oradora e moderadora em diversas conferências, seminários e audições em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde, na Polónia, na Bélgica e nos EUA. Foi responsável pela apresentação da rubrica «Querido Ambiente» do programa Queridas Manhãs da SIC.



Ficha Técnica



Editora: Chá das Cinco

Encadernação: Capa Mole

Páginas: 208

Preço: 15,50€ (Wook)

ISBN: 9789897103612

Flávio Gonçalves

