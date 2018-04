Lukashenko envia mensagem a Cuba destacando o apoio popular à continuidade da Revolução

O presidente de Belarus, Aleksander Lukashenko, enviou mensagem ao presidente eleito de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também a seu antecessor, Raúl Castro.

Na carta, cujo conteúdo foi revelado pela agência de notícias belarussa BelTA nesta sexta-feira (20), Lukashenko também desejou felicidades a Díaz-Canel pelo seu aniversário de 58 anos, ocorrido na mesma data, e dois dias após ser escolhido o novo presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros de Cuba.

"Estou seguro de que o Sr. conseguirá preservar e ampliar as conquistas da Revolução convertendo-se em um pilar seguro para o heroico povo cubano no que toca à proteção de seus interesses e defendendo na arena internacional o direito do país a um desenvolvimento independente", declarou o presidente belarusso ao seu homólogo cubano.

Lukashenko ainda lembrou as boas relações entre Belarus e Cuba, uma das principais parceiras do país europeu na América Latina e Caribe. Desejou o fortalecimento da cooperação política e econômico-comercial.

No mesmo sentido amistoso do comunicado, o líder belarusso também se dirigiu ao agora ex-presidente e atual primeiro-secretário do governante Partido Comunista de Cuba (PCCu), Raúl Castro.

"Os resultados das eleições demonstraram de uma maneira brilhante o apoio incondicional dos cidadãos à política baseada nos ideais da Revolução, as ideias imortais do grande Fidel e suas conquistas de sua atividade de vários anos como presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros da República de Cuba. Sob sua direção o país se fez mais forte, se manifestou na arena internacional, consolidou sua liderança na região", expressou Lukashenko.

Além disso, para confirmar seus laços fraternais com Cuba, o presidente de Belarus concluiu: "Me lembro com muito carinho de seu irmão Fidel, líder histórico da Revolução, também aprecio nossa amizade, resultado de muitos anos de trabalho conjunto pelo bem de nossos Estados e seus povos. Espero poder te ver este ano na terra cubana que adoro tanto."

Pravda.Ru