China exige a EUA deixar de interferir em seus assuntos internos

Beijing, 20 jul (Prensa Latina) O governo chinês exigiu novamente a Estados Unidos deixar interferir em seus assuntos internos, desta vez utilizando como pretextos os temas religiosos, e disse que essa prática danifica hoje os nexos bilaterais.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Geng Shuang recusou as recentes declarações do vice-presidente estadounidense, Mike Pence, e o secretário de Estado, Mike Pompeo, sobre a política religiosa e a liberdade de crenças no gigante asiático.



De acordo com o porta-voz, as afirmações dos dois altos representantes norte-americanos em uma conferência sobre esse assunto celebrada em Washington são infundadas, desviam os fatos e vão na contramão do sentido comum.



'O povo de Chinesa goza de plena liberdade religiosa de conformidade com a lei e o governo protege e respeita as crenças de seus cidadãos e outros direitos relacionados com este particular', assegurou Geng.



As palavras de Pence e Pompeo sobre os habitantes da região autônoma uygur da província de Xinjiang são falsas e procuram confundir ao público, assinalou.



O porta-voz defendeu os programas educativos desenvolvidos nessa zona -com forte presença de muçulmanos- para instruir no domínio do idioma, conhecimento legal e técnicas profissionais a indivíduos instigados, vinculados, coaccionados e atraídos por atividades terroristas e extremistas.



Beijing não permite a ninguém participar em atividades ilegais e criminosas usando os temas religiosos e se opõe determinadamente a que algum país ou força interfiram em seus assuntos internos, disse o porta-voz.



'Exigimos a Estados Unidos que respeite os fatos, elimine os preconceitos, valorize corretamente a política religiosa de Chinesa e deixe de intervir nos assuntos internos, sentenciou.



Recentemente, 37 países mostraram seu apoio à nação asiática e destacaram os esforços que faz para proteger os direitos humanos na região autônoma Uygur de Xinjiang, ante as persistentes críticas de Occidente.



Mediante uma carta enviada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, Arabia Saudita, Rússia, Venezuela, Cuba, Belarús, Myanmar, República Popular Democrática de Coreia, Filipinas, Síria, Paquistão, Omán, Kuwait e vários estados de África, destacaram os avanços de Chinesa na luta contra o terrorismo, o extremismo e o separatismo nessa região.



A segunda potência mundial recusa e qualifica como um ato de injerencia as declarações das potências ocidentais sobre Xinjiang.



