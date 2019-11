Do capitalismo e outros demônios

Autor:

Comuna Víctor Polo

Bolívia é um país composto em 65% pelas nações Aymara e Quíchua, tradicionalmente foi governado por brancos numa espécie de apartheid; desde há 13 anos chega à direção do estado pela primeira vez na história um índio, um homem que não foi educado nas universidades de Harvard nem Cambridge, sendo desconhecido nos círculos elitistas da grande sociedade capitalista boliviana.

Evo Morales é um líder comunitário, com um profundo conhecimento da realidade econômica, política e social de seu povo, possui uma vontade e um espírito inquebrantáveis de trabalhar por alcançar a dignidade de sua pátria.

Em 13 anos esse índio por cujas veias corre o sangue de Atahualpa, Tupac Amaru e La Gaitana conseguiu posicionar a Bolívia com o melhor nível per capita da região. O crescimento econômico, o fluxo de investimento e a redistribuição de capitais em benefício das comunidades são reconhecidos pela comunidade internacional.

No entanto, não se garante a estabilidade de um processo revolucionário dando ao povo condições de vida digna; o consumismo, como premissa fundamental do grande capital, gera nas massas a negação da luta de classes que são antagonicamente irreconciliáveis. A educação política e ideológica são imprescindíveis nas classes populares para que elas, que aportaram com sua ação para as mudanças, se empoderem dos processos transformadores e lutem na defesa dos mesmos.

A oficialidade das forças armadas da América Latina, com muito poucas exceções, foi educada na doutrina da segurança nacional do inimigo interno na Escola das Américas do Panamá, onde a conspiração e os golpes de estado contra governos democráticos dirigidos pela CIA estão na ordem do dia; um governo popular que não elimine pela raiz essa doutrina estará condenado a desaparecer, porque sua ideologia obedece aos postulados do capitalismo, se afastando da defesa dos interesses populares.

EVO, ÉS O FAROL DE DIGNIDADE QUE RESPLANDECE NAS LUTAS DOS POVOS DA AMÉRICA LATINA!!

Tradução > Joaquim Lisboa Neto

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales#/media/Ficheiro:Presidentes_del_Per%C3%BA_y_Bolivia_inauguran_Encuentro_Presidencial_y_III_Gabinete_Binacional_Per%C3%BA-Bolivia_(36962597345)_(cropped).jpg

Fonte: http://www.partidofarc.com.co/es/actualidad/del-capitalismo-y-otros-demonios-665