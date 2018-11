O massacre de um povo para quem o mundo fecha os olhos

Valter Xéu*

Rara é a semana em que a coalizão liderada pelos EUA na Síria não mate dezenas e dezenas de civis, um verdadeiro genocídio em que o mundo não dá a mínima, afinal para o Ocidente, matar vinte, trinta, uma centena de civis da região do Oriente Médio, exceto se forem israelenses, tanto faz como tanto fez.

Até parece que algum poder divino deu aos Estados Unidos o direito de matar cidadãos pelo mundo sem sofrer nenhum tipo de represália ou uma simples condenação como a ONU descaradamente faz em relação a Israel quando esse manda seus jatos e tanques massacrar o indefeso povo palestino.

Não difere muito a vida dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia, do tratamento que os judeus tiveram no Gueto de Varsóvia cometido pelos alemães e que o mundo ocidental condena até hoje.

Mas esse mesmo mundo é incapaz de voltar os seus olhos para o Oriente Médio a não ser para roubar suas riquezas como fez os Estados Unidos no Iraque e na Líbia onde esse último que deixou de ser o segundo IDH do Oriente Médio e vive hoje uma destruição total com os grupos rivais sendo alimentados por armas e dinheiro pelas potencias ocidentais, pois enquanto eles se matam, as companhias petrolíferas vão sugando o seu petróleo. Em Gaza, estupidamente um povo está sendo massacrado dia sim e no outro também, tudo isso em pleno século 21.

Já estou vendo o dia em que um míssil sírio, iraniano e até mesmo das forças russas acertarem um misero norte americano, inglês ou francês, ai será motivo mais que suficiente para que a coalizão bombardeie matando não mais vinte ou trinta, mas sim, milhares de civis ou até mesmo milhões como Bill Clinton fez no bombardeio a Belgrado capital da antiga Iugoslávia no final dos anos 80.

E, no dia em que uma bomba explodir em alguma capital europeia ou cidade norte americana, ai teremos diariamente dois massacres, um das forças armadas ocidentais bombardeando algum pais que eles escolherem como bode expiatório afirmando que o "terrorista" estava a serviço daquele pais e a miserável mídia com as TVs, nos massacrando diariamente com dezenas de edições especiais para nos mostrar a morte de meia dúzia de pessoas, cujos países estão a destruir o Oriente Médio, como já fizeram no Iraque, na Líbia, estão atolado no Afeganistão e na Síria apesar de todas as armações internacionais, encontraram um governo obstinado que tem o apoio da Rússia e do Irã e com isso não consegue os norte americano concretizar o seu sonho de ver um Assad fora do poder.

*Valter Xéu é jornalista, diretor e editor de Pátria Latina, Irã News e faz parte da equipe de colaboradores do Palestina Liberation.