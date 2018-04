Pela Paz!

Fim à agressão à Síria!

Acto Público

19 de Abril de 2018 - 18h00

Largo Camões - Lisboa

(Metro Chiado)



Condenando o ataque dos EUA, do Reino Unido e da França contra a República Árabe Síria, na madrugada de 14 de Abril, e que contou com o expresso apoio da NATO, da União Europeia e de Israel, um conjunto de organizações promove um acto acto público pela paz e pelo fim da agressão à Síria, no próximo dia 19 de Abril, Quinta-feira, no Largo Camões, em Lisboa.



Esta agressão a um Estado soberano, em completo desrespeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, e sob o pretexto de uma alegada utilização de armas químicas, até ao momento não comprovada, foi desencadeada quando a Síria e o seu povo têm obtido diversas vitórias face aos grupos terroristas - apoiados pelos EUA e diversos países seus aliados - e quando foram alcançados, pelo diálogo e esforços de vários países, importantes avanços no caminho da paz.



Significativamente, este ataque ocorreu horas antes de uma equipa de peritos internacionais terem, a convite do Governo sírio, iniciado o seu trabalho de investigação relativamente à alegada utilização de armas químicas, em Douma, a 7 de Abril.



O Governo português ao afirmar "compreender as razões" e a "oportunidade desta intervenção militar" associa-se a um acto de agressão, a uma clara violação do direito internacional.



No cumprimento dos seus princípios constitucionais e do direito internacional, Portugal deve condenar e exigir o fim da ingerência e agressão contra a Síria e contribuir para o encontrar de uma solução negociada e para a paz.



Quem efectivamente se preocupa com os direitos e bem-estar do povo sírio só pode exigir o fim de uma guerra de agressão que está na causa de milhares de mortos, de imenso sofrimento, de uma profunda destruição, de milhões de deslocados e refugiados, da dramática degradação das condições de vida dos trabalhadores e do povo sírio.



É premente a exigência do fim da guerra de agressão que desde há sete anos é imposta à Síria.



É premente a expressão da solidariedade para com resistência da Síria e do seu povo face à agressão externa.



A paz só será alcançada com o pleno respeito da soberania, independência e integridade territorial da Síria, dos direitos do povo sírio, incluindo o direito à paz.