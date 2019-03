“América Primeiro”: uma doutrina monroe mais forte

18 de março de 2019





Os artigos anteriores examinaram o que parece ser uma estratégia coordenada entre Moscow e Pequim para conter os danos causados pelos Estados Unidos em todo o mundo. A eficácia dessa estratégia depende muito da posição geográfica dos dois países em relação aos Estados Unidos e à área de contenção. Vimos como a estratégia sino-russa foi eficaz na Ásia e no Oriente Médio, causando grande parte da desordem americana. Moscow e Pequim têm menos capacidade de conter os EUA e influenciar eventos na Europa, uma vez que depende muito dos próprios europeus, que são oficialmente aliados de Washington, mas na verdade são tratados como colônias. Com a nova doutrina “América Primeiro”, são as partes central e meridional do continente americano que estão na ponta receptora dos EUA, lutando para aceitar a diminuição da sua influência até então desimpedida no mundo.



Os países da América do Sul e Central floresceram sob o reinado de governos socialistas ou esquerdistas antiimperialistas durante a primeira década deste século. Tais termos como “socialismo do século 21” foram cunhados, como foi documentado no documentário de 2010 de Oliver Stone, South of the Border. A lista de países com governos esquerdistas foi impressionante: Fernando Lugo (Paraguai), Evo Morales (Bolívia), Lula da Silva (Brasil), Rafael Correa (Equador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Fidel Castro (Cuba), Daniel Ortega (Nicarágua) e Hugo Chávez (Venezuela).



Podemos estabelecer uma estreita correlação entre as ações de Washington desde 1989 e a montanha-russa política vivida na América do Sul nos trinta anos seguintes.



Washington, embriagada com a experiência de ser a única superpotência no período pós-soviético, procurou garantir sua posição de comando através do estabelecimento de um domínio de espectro total, uma estratégia que implica ser capaz de lidar com qualquer evento em qualquer área do globo, tratando o mundo como a ostra de Washington.

O esforço de Washington para moldar o mundo à sua própria imagem e semelhança significava, em termos práticos, que o aparato militar aumentava sua projeção de poder através de grupos de batalha e uma defesa antimísseis global, avançando em direção às fronteiras terrestres e marítimas da Rússia e da China.



Aproveitando-se do domínio do dólar dos EUA nas áreas econômica, financeira e comercial, Washington deixou de lado os princípios do livre mercado, deixando outros países para enfrentar um campo de jogo injusto.

Como mais tarde revelado por Edward Snowden, Washington explorou seu domínio tecnológico para estabelecer um sistema de vigilância generalizado. Guiados pelo princípio do excepcionalismo americano, combinado com o desejo de “exportar a democracia”, os “direitos humanos” se tornaram uma justificativa para intervir e bombardear dezenas de países ao longo de três décadas, ajudados e encorajados por uma mídia complacente e controlada, dominada pela inteligência e pelos aparatos militares.



As Américas Central e do Sul desfrutaram de um espaço político sem precedentes no início dos anos 2000, como resultado de Washington se concentrar na Rússia, China, Irã, Afeganistão, Síria, Iraque, Iugoslávia, Somália, Geórgia e Ucrânia. Os latino-americanos exploraram esse espaço para respirar, com uma dúzia de países tornando-se postos avançados de antiimperialismo em uma década, promovendo uma forte visão socialista em oposição ao fundamentalismo do livre mercado.



Washington e Moscow deram importância central à América do Sul durante a Guerra Fria, que fazia parte da guerra assimétrica e híbrida que as duas superpotências se enfrentavam mutuamente. A determinação dos Estados Unidos de negar a presença da União Soviética no hemisfério americano fez com que o mundo respirasse coletivamente durante a crise dos mísseis cubanos.

Como qualquer estudante de relações internacionais sabe, o primeiro objetivo de um poder regional é impedir o surgimento de outro hegemon em qualquer outra parte do mundo. A razão por trás disso é para evitar a possibilidade de que o novo poder possa se aventurar em outras regiões ocupadas por outras potências hegemônicas, perturbando assim o status quo. O segundo objetivo primário é impedir o acesso de uma potência estrangeira ao seu próprio hemisfério. Washington cumpre esse princípio por meio de sua Doutrina Monroe, apresentada pelo Presidente James Monroe, com os Estados Unidos expulsando devidamente as últimas potências européias das Américas no início do século XIX.



Ao analisar os eventos na América do Sul, não se pode ignorar uma tendência óbvia de Washington. Enquanto os Estados Unidos pretendiam expandir seu império pelo mundo, consolidando mais de 800 bases militares em dezenas de países (cerca de 70), a América do Sul experimentava um renascimento político, posicionando-se no extremo oposto do espectro de Washington, favorecendo o socialismo sobre o capitalismo e reivindicando os antigos ideais antiimperialistas de Simon Bolívar, um herói sul-americano do final do século XVIII.

Washington permaneceu indiferente e indiferente às mudanças políticas da América do Sul, concentrando-se em dominar o Oriente Médio através de bombas e guerras. Na Ásia, a economia chinesa cresceu a um ritmo impressionante, tornando-se a fábrica do mundo. A Federação Russa, a partir da eleição de Putin em 2000, gradualmente voltou a ser uma potência militar que exigia respeito. E com a ascensão do Irã, destinada a ser a nova potência regional no Oriente Médio, graças à malsucedida intervenção dos EUA no Iraque em 2003, Washington começou a escavar seu próprio túmulo sem sequer perceber.



Enquanto isso, a América do Sul se uniu sob a idéia de um mercado comum e uma ideologia socialista. A organização do Mercosul foi fundada em 1991 pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mas foi só quando a Venezuela, liderada por Chávez, se tornou membro associado em 2004 que a organização assumiu um tom político muito específico, quase em oposição direta ao modelo de livre mercado de Washington.



Enquanto isso, a China e a Rússia continuaram seu crescimento político, militar e econômico, concentrando-se especialmente na América do Sul e nas vastas possibilidades de integração econômica a partir de 2010. Reuniões freqüentes entre Rússia e China e vários líderes sul-americanos culminaram na criação da organização BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O Brasil, primeiro com Lula e depois com Dilma Rousseff, foi o porta-voz não oficial de toda a América do Sul, alinhando o continente com as emergentes potências eurasianas. Foi durante esses anos, desde o nascimento da organização BRICS (2008/2009), que o mundo iniciou uma profunda transformação do declínio militar progressista de Washington, consumido por guerras intermináveis que acabaram corroendo o status de Washington como potência mundial. Essas guerras no Iraque e no Afeganistão minaram profundamente o prestígio militar dos EUA, abrindo oportunidades sem precedentes para alianças e mudanças futuras na ordem global, especialmente com o aumento da influência do Irã na região como um contrapeso ao imperialismo dos EUA.

A China, a Rússia e o continente sul-americano foram certamente os primeiros a compreender o potencial desse período político e histórico; Podemos nos lembrar de reuniões entre Putin e Chávez, ou a presença de líderes chineses em vários eventos na América do Sul.

Pequim sempre ofereceu assistência econômica de alto nível por meio de importantes acordos comerciais, enquanto Moscow vendeu muito equipamento militar avançado para a Venezuela e outros países sul-americanos.

A assistência econômica e militar são os verdadeiros instrumentos de barganha que Moscow e Pequim oferecem aos países dispostos a fazer a transição para a revolução multipolar, ao mesmo tempo que cobrem as costas.



A transformação da ordem mundial de um sistema unipolar para um multipolar tornou-se um fato em 2014 com o retorno da Criméia à Federação Russa após o golpe da OTAN na Ucrânia. A incapacidade dos EUA de impedir essa derrota estratégica fundamental para Bruxelas e Washington marcou o início do fim do Pentágono, ainda preso a uma ordem mundial que desapareceu em 1991.

Com o desenvolvimento da mutação multipolar, Washington mudou de tática, com Obama oferecendo uma estratégia de guerra diferente da avançada durante a presidência de George W. Bush. Projetar poder ao redor do mundo com bombas, grupos de batalha de transporte e botas no chão não era mais viável, com as populações domésticas não estando dispostas a maiores guerras.



O uso do “poder brando” sempre fez parte do kit de ferramentas dos EUA para influenciar eventos em outros países; mas dado o inesperado golpe do momento unipolar, o poder brando foi posto de lado em favor do poder duro. No entanto, seguindo os fracassos do “poder duro” explícito de 1990 a 2010, o “poder brando” voltou a favor, e organizações como o National Endowment for Democracy (NED) e o International Republican Institute (IRI) decidiram treinar e financiar organizações em dezenas de países hostis para subverter governos por meios dissimulados (revoluções de cores, a Primavera Árabe, etc.).

Entre os que foram alvo desta violenta investida do “poder brando” estavam os países sul-americanos considerados hostis a Washington, já sob pressão capitalista-imperialista há vários anos sob a forma de sanções.



É nessa época que a América do Sul sofreu um efeito colateral da nova ordem mundial multipolar. Os Estados Unidos começaram a recuar para casa depois de perder influência em todo o mundo. Isso efetivamente significava se concentrar mais uma vez em seu próprio quintal: América Central e do Sul.



Esforços secretos para subverter governos com idéias socialistas no hemisfério aumentaram. Primeiro, a Argentina de Kirchner viu o país passar para as mãos do neoliberal Macri, um amigo de Washington. Em seguida, Dilma Rousseff foi expulsa como presidente do Brasil por meio de manobras ilegais de seu próprio parlamento, após o que Lula foi preso, permitindo que Bolsonaro, um fã de Washington, vencesse a eleição presidencial.



No Equador, Lenin Moreno, o sucessor de Correa, traiu seu partido e seu povo sendo líder de torcida do Pentágono, até protestando contra o asilo concedido a Assange na embaixada do Equador em Londres. Na Venezuela, após a morte suspeita de Chávez, Maduro foi imediatamente alvo do establishment dos EUA como o representante mais proeminente de um chavismo anti-imperialista e antiamericano. O aumento das sanções e a apreensão de ativos agravaram ainda mais a situação na Venezuela, levando ao desastre que estamos vendo hoje.



A América do Sul se encontra em uma posição peculiar como resultado do mundo se tornar mais multipolar. O resto do mundo agora tem mais espaço de manobra e maior independência de Washington, como resultado do guarda-chuva militar e econômico oferecido por Moscow e Pequim, respectivamente.

Mas, por razões geográficas e logísticas, é mais difícil para a China e a Rússia estenderem as mesmas garantias e proteções para a América do Sul do que para a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Podemos, no entanto, ver como Pequim oferece uma linha de vida indispensável para Caracas e outros países da América do Sul, como a Nicarágua e o Haiti, a fim de capacitá-los a resistir à imensa pressão econômica de Washington.



A estratégia de Pequim visa limitar os danos que Washington pode infligir ao continente sul-americano através do poder econômico de Pequim, sem esquecer os numerosos interesses chineses na região, sobretudo o novo canal entre o Atlântico e o Pacífico que atravessa a Nicarágua (não é coincidência que o país ostenta a bandeira do socialismo anti-imperialista) que será integrado na Iniciativa do Cinturão e da Estrada (BRI). O objetivo de Moscow é mais limitado, mas igualmente refinado e perigoso para a hegemonia de Washington. Um vislumbre do poder militar assimétrico de Moscow foi dado quando dois bombardeiros estratégicos russos voaram para a Venezuela menos de quatro meses atrás, enviando um sinal inconfundível a Washington. Moscow tem os aliados e a capacidade técnica e militar para criar uma base aérea com bombardeiros nucleares não tão longe da costa da Flórida.

Moscow e Pequim não pretendem permitir que Washington monte uma eventual intervenção armada na Venezuela, o que abriria as portas do inferno para o continente. Moscow e Pequim têm poucos interlocutores deixados no continente por causa das posições políticas de vários países como Argentina, Brasil e Colômbia, que preferem uma aliança com Washington sobre Moscow e Pequim. Podemos ver aqui a tendência da administração Trump de combinar com sucesso sua política “América Primeiro” com a aplicação econômica e militar da Doutrina Monroe, ao mesmo tempo em que agrada sua base e os falcões em sua administração.



Deixando de lado uma estratégia possível (Trump tende a improvisar), parece que a batalha política interna de Trump contra os democratas, declarada amantes do socialismo (naturalmente não tão estridente como o tipo soviético ou chavista original), combinou com uma batalha política externa contra Países sul-americanos que abraçaram o socialismo.

A contribuição da China e da Rússia para a sobrevivência do continente sul-americano é limitada em comparação com o que eles conseguiram fazer em países como a Síria, sem mencionar a dissuasão criada pela Rússia na Ucrânia para defender o Donbass ou com a China em relação à Coréia do Norte.



A revolução multipolar que está mudando o mundo em que vivemos irá determinar o resto do século. Uma das batalhas finais está sendo travada na América do Sul, na Venezuela, e seu povo e a revolução chavista estão no centro do tabuleiro de xadrez geopolítico, assim como a Síria no Oriente Médio, o Donbass na Europa Central, o Irã no Golfo Pérsico e a RPDC na Ásia. Esses países estão no centro da mudança de uma ordem mundial unipolar para uma multipolar, e o sucesso dessa mudança será visto se esses países forem capazes de resistir ao imperialismo dos EUA como resultado de Moscow e Pequim, respectivamente oferecendo ajuda militar e dissuasão e sobrevivência econômica e alternativas.



A Rússia e a China têm todos os meios necessários para impor limites aos Estados Unidos, protegendo o mundo de uma possível guerra termonuclear e oferecendo progressivamente uma proteção econômica, social e diplomática aos países que querem se afastar de Washington e aproveitar os benefícios de viver em uma realidade multipolar, avançando seus interesses com base em suas necessidades e desejos e favorecendo a soberania e o interesse nacional em se curvar para agradar Washington.



Autor: Federico Pieraccini

Traduzido para publicação em dinamicaglobal.wordpress.com

Fonte: Global Research.ca



