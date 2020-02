Um vírus mais conveniente

Por Dmitry Orlov

15 de fevereiro de 2020 " Câmara de Informações " - Prefiro escrever sobre coisas que conheço, mas, de vez em quando, surge uma oportunidade para comentar sobre algum aspecto de desconfiança e confusão generalizadas enquanto repousa sobre uma base sólida de minha curiosidade profissional. É o caso do novo coronavírus 2019-nCoV. Muitos dos elementos da história do coronavírus simplesmente não se somam, e é isso que eu quero explorar. No início, quero deixar claro que não sou especialista nesses assuntos. O 2019-nCoV é uma arma biológica geneticamente modificada ou é uma cepa naturalmente evoluída de um vírus endêmico na população de morcegos da China? Isso não sabemos, mas é interessante examinar a plausibilidade de cada um desses cenários e também considerar se o que estamos observando pode ser uma combinação de um pouco de cada um.



Como arma biológica de destruição em massa, 2019-nCoV não é particularmente bom. No lado positivo, é altamente contagioso e pode ser transmitido por indivíduos infectados que não apresentam nenhum dos sintomas, como febre e falta de ar. Pelo lado negativo, a taxa de mortalidade é de apenas 2,1% e é provável que diminua, porque essa taxa não representa um número potencialmente grande de pessoas jovens e saudáveis ​​que contraíram o vírus, mas nunca desenvolveram nenhum sintoma, nunca foram testadas. , e nunca saberão que eles sobreviveram. Para que um vírus seja potente como uma arma biológica, sua taxa de morte precisa ser otimizada para matar o maior número possível de vítimas, mas de maneira lenta o suficiente para que as vítimas não morram antes que tenham a chance de espalhar a infecção.



Outro ponto negativo: a idade média dos que sucumbem a ele é de cerca de 65 anos, tornando-se ineficaz em prejudicar as capacidades produtivas de uma nação, sejam elas industriais ou militares, já que muitos dos que morrem já passaram dos anos de pico de produção ou se aposentam. De fato, adotando uma visão bastante cínica, esse vírus poderia ser bastante útil na redução do ônus de doentes economicamente improdutivos para idosos que, em uma população chinesa em envelhecimento, e considerando o respeito que a sociedade chinesa tradicionalmente dá aos mais velhos, consomem uma parcela crescente dos recursos do país.

No lado positivo, aqueles que sucumbem a ele são predominantemente chineses, homens e idosos, e isso pode ser tomado como uma indicação de uma segmentação muito inteligente. De fato, a seletividade desse vírus pode ser indicativa de um esforço para eliminar seletivamente membros do partido comunista chinês, a fim de desestabilizar politicamente a China, efetuar mudanças de regime no país e impor Freedom & Democracy® no estilo dos EUA à infeliz população chinesa . Dado que os EUA não têm mais forças militares para enfrentar a China (e não conseguem nem responder aos ataques de foguetes iranianos em suas bases militares), e dado que os EUA perderam praticamente a guerra comercial contra a China, uma arma biológica pode seja a única flecha restante em sua aljava.



Vamos ter em mente que o Pentágono construiu várias instalações em todo o mundo que pesquisam vários patógenos. Dado que este é o Pentágono, cuja tarefa básica envolve matar pessoas, não a Organização Mundial de Saúde, parece provável que eles também façam algo no sentido de desenvolver armas biológicas eficazes. Há alguns anos, agentes americanos foram pegos coletando amostras de DNA da população russa e foram prontamente escoltados para fora do país.



A suposição óbvia é que essas amostras deveriam ser usadas para desenvolver armas biológicas para atingir especificamente a população russa. Suspeito que os especialistas encarregados dessa tarefa tenham ficado muito desapontados ao descobrir que a grande maioria da população russa consiste apenas de pessoas brancas comuns, praticamente as mesmas do mundo todo, e atacá-las é mirar a si mesmas. Mas esse não é o caso dos chineses, cuja composição genética é mais distinta. Tudo isso é claramente inconclusivo, e pode muito bem ser que o programa de armas biológicas do Pentágono seja apenas mais uma parte de sua gigantesca máquina de queima de dinheiro, ou pode ser que ele realmente produza uma arma biológica de vez em quando, e que 2019-nCoV é o escasso resultado que até agora conseguiu produzir.



Mas, novamente, a maneira como a epidemia começou não é o que você esperaria se uma cepa artificial fosse lançada em algum lugar e hora. Nesse caso, você esperaria um pico instantâneo de infecções, com os sintomas aparecendo em um agrupamento apertado no final do período de incubação. Mas, em vez disso, o que vimos foram incidentes esporádicos de infecção relacionados a um determinado mercado de peixes em Wuhan, gradualmente causando uma epidemia. Isso sugere que a fonte do vírus é natural, como os morcegos vendidos neste mercado. No entanto, os chineses comem morcegos há milhares de anos (a sopa de morcegos é uma iguaria), então por que esse vírus só emergiria agora?



O motivo do momento pode ser simplesmente o aumento do contato. O vírus surgiu em torno do ano novo chinês. De acordo com o calendário chinês, este é o ano do rato e, enquanto os chineses também comem ratos, os morcegos são os preferidos. Além disso, cerca de dois terços de todos os porcos da China foram perdidos recentemente devido à gripe suína, elevando os preços da carne de porco e também, aliás, forçando a China a começar a importar porcos dos EUA, que anteriormente estavam sujeitos a um embargo. Isso tornou os morcegos naturalmente abundantes uma alternativa atraente para outras fontes de proteína animal. Igualmente por acaso, a população de frango da China está sendo devastada pela gripe aviária, e isso, como você pode esperar, forçará a China a começar a importar frangos dos EUA também.



Claro, tudo isso é altamente inconclusivo, mas pode-se considerar que tudo é justo em amor e guerra - e guerra comercial com os EUA, em especial. Mas o que despertou alguns alarmes na minha cabeça foi a reação à epidemia de coronavírus, tanto na China quanto no Ocidente, especialmente nos EUA.



Primeiro, o governo chinês tratou a epidemia como um ato de guerra, empregando todos os meios à sua disposição, incluindo os militares, a fim de conter sua disseminação, construindo vários grandes novos hospitais, colocando grandes cidades inteiras em quarentena e ampliando o território nacional. feriados. A resposta foi muito além do que esse vírus parece justificar, com sua baixa taxa de mortalidade. Sem dizer isso, o governo chinês tratou essa epidemia como um ato de guerra biológica - talvez como uma corrida a seco para uma epidemia mais letal que pode vir no futuro. De qualquer forma, o governo chinês está cuidando para que ninguém possa culpá-lo por não levar o problema suficientemente a sério ou por não fazer o suficiente.



Segundo, a resposta da mídia ocidental tem sido um esforço exemplar para produzir pânico e manchar a China, transformando o que está acontecendo ali em uma história de horror. Não apenas os meios de comunicação de massa fizeram o possível para alimentar a histeria em massa sobre tudo o que é chinês, mas vários blogueiros e "especialistas" independentes entraram em cena para causar pânico. Parece ter havido uma reorientação orientada por políticas da Russophibia (onde já é hora de os EUA admitirem silenciosamente a derrota e seguir em frente) até Sinophobia (onde os EUA ainda não foram entregues a ele em um prato). Os comentaristas independentes que exploram esta oportunidade de atacar a China estão agindo como idiotas úteis nessa campanha de mídia coreografada centralmente.



Terceiro, a Casa Branca solicitou recentemente que especialistas examinassem a possibilidade de que o 2019-nCoV tenha sido geneticamente modificado. Geralmente, a pessoa que grita "Pega o ladrão!" o mais alto passa a ser o próprio ladrão. Eu suspeito que o próximo passo será declarar que esse vírus é realmente uma arma biológica projetada desenvolvida por ... por que, Rússia, é claro, e o Sr. Putin pessoalmente.



Levando tudo isso em consideração, o cenário que me parece mais plausível foi que esse vírus foi geneticamente modificado em um dos laboratórios de armas biológicas do Pentágono e introduzido na China por morcegos selvagens infectados, tendo escolhido a meca da tecnologia e da fabricação de Wuhan como alvo. O objetivo final, pode-se supor, é induzir as empresas americanas a repatriar a produção para o continente americano, a fim de "tornar a América novamente grande".



Mas minha suspeita é que isso não vai funcionar. O governo chinês conseguirá interromper a epidemia, demonstrando que se preocupa com seu povo e é eficaz em protegê-lo. A taxa de infecção, plotada em uma escala logarítmica, já está começando a descer de uma linha reta, o que significa que a epidemia está perdendo força. E então, trabalhando ao lado de muitos outros países, a China seguirá com a principal tarefa de erradicar o outro parasita - que é os Estados Unidos, um país que ganha algo simplesmente imprimindo dólares.

Dmitry Orlov é um engenheiro russo-americano e escritor sobre assuntos relacionados ao "potencial declínio econômico, ecológico e político e colapso nos Estados Unidos", algo que ele chamou de "crise permanente". Orlov acredita que o colapso será o resultado de enormes orçamentos militares, déficits do governo, um sistema político que não responde e declínio na produção de petróleo. https://cluborlov.blogspot.com