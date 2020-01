UE reitera vontade de resolver crise na Líbia

Bruxelas, 17 de janeiro (Prensa Latina) A União Européia (UE) reiterou hoje a disposição de contribuir para a busca de uma solução política para a crise na Líbia, confirmando sua participação em uma conferência internacional sobre o conflito no próximo domingo, na Alemanha.

A UE está determinada a desempenhar um papel forte e ativo em todos os níveis para ajudar a alcançar e manter um cessar-fogo duradouro e a pavimentar o caminho para uma solução política para o conflito em curso, afirmou em comunicado.



Criticado pelos eurodeputados de esquerda por ajudarem a destruir esse país do norte da África, o bloco comunitário considerou que a reunião de Berlim é uma oportunidade para levar a cabo esse processo.



Além disso, ele disse que estava pronto para mobilizar as ferramentas e os recursos necessários para a implementação dos resultados da conferência e reiterou seu apoio à Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia.



Os presidentes do Conselho Europeu e a Comissão Europeia, Charles Michel e Ursula von der Leyen, respectivamente, juntamente com o alto representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, participarão da reunião, na qual também estarão presentes o Secretário de Estado dos EUA. , Michael Pompeo, e os líderes turcos e russos, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, entre outros países.



Os eurodeputados da esquerda criticaram recentemente as ações da União, em meio a protestos contra a gestão do fluxo migratório dos países africanos, com guerras e fome, em direção ao chamado velho continente.



'Os estados membros da UE ajudaram a destruir a Líbia. Em seguida, militarizamos nossas fronteiras para repelir seus refugiados. Agora fornecemos ajuda à' guarda costeira 'da Líbia para arrastá-los de volta aos campos na costa norte da África. Europeus ', disse a política irlandesa Clare Daly.



Os confrontos em Trípoli entre o marechal Khalia Haftar e o Exército afiliado ao Conselho Presidencial, um governo reconhecido pela Organização das Nações Unidas, com milhares de vítimas entre os mortos, feridos e deslocados, estão aumentando há meses.



De fato dividida em três administrações e com a presença de várias milícias armadas, a Líbia está imersa no caos e na guerra civil desde a derrubada do governo de Muammar Gaddafi e seu assassinato em 2011, no qual os Estados Unidos e seus aliados participaram como a Organização do Tratado do Atlântico Norte.



