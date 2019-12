A Arte da guerra: Três Triliões de Dólares no Poço Sem Fundo Afegão

Na Declaração de Londres (3 de Dezembro de 2019), os 29 países da NATO reafirmaram "o empenho na segurança e na estabilidade, a longo prazo, do Afeganistão". Uma semana depois, de acordo com a "Lei da Liberdade de Informação" (usada para esvaziar, depois de vários anos, alguns esqueletos dos armários, de acordo com a conveniência política), o Washington Post tornou públicas 2.000 páginas de documentos que "revelam que as autoridades americanas enganaram o público sobre a guerra do Afeganistão". Essencialmente, ocultaram os efeitos desastrosos e também as implicações económicas, de uma guerra em curso há 18 anos.

Os dados mais interessantes que surgem são os dos custos económicos:

Ø Para as operações militares, foram desembolsados 1.5 triliões de dólares, cifra que "permanece opaca" - por outras palavras, subestimada - ninguém sabe quanto despenderam na guerra os serviços secretos ou quanto custaram, realmente, as empresas militares privadas, os mercenários recrutados para a guerra (actualmente, cerca de 6 mil).

Ø Visto que "a guerra foi financiada com dinheiro tomado de empréstimo", os juros atingiram 500 biliões, o que eleva a despesa para 2 triliões de dólares.

Ø Acrescentam-se a esta verba, outros custos: 87 biliões para treinar as Forças afegãs e 54 biliões para a "reconstrução", grande parte dos quais "foram perdidos devido à corrupção e aos projectos fracassados".

Ø Pelo menos, outros 10 biliões foram gastos na "luta contra o tráfico de drogas", com o bom resultado de que a produção de ópio aumentou fortemente: hoje o Afeganistão fornece 80% da heroína aos traficantes de drogas do mundo.

Ø Com os juros que continuam a acumular-se (em 2023, chegarão a 600 biliões) e o custo das operações em curso, a despesa supera, amplamente, os 2 triliões.

Ø Também é preciso considerar o custo da assistência médica aos veteranos, saídos da guerra com ferimentos graves ou inválidos. Até agora, para os que combateram no Afeganistão e no Iraque, foram despendidos 350 biliões que, nos próximos 40 anos, subirão para 1.4 triliões de dólares.

Visto que mais da metade dessa verba, é gasta com os veteranos do Afeganistão, o custo da guerra, para os EUA, sobe para cerca de 3 triliões de dólares.

Após 18 anos de guerra e um número não quantificável de vítimas entre os civis, ao nível militar, o resultado é que "os Taliban controlam grande parte do país e o Afeganistão permanece uma das principais áreas de proveniência de refugiados e migrantes".

Portanto, o Washington Post conclui que, dos documentos vindos a público, surge "a dura realidade dos passos falsos e dos fracassos do esforço americano em pacificar e reconstruir o Afeganistão". Desta maneira, o prestigioso jornal, que demonstra como as autoridades americanas "enganaram o público", por sua vez engana o público, ao apresentar a guerra como "um esforço americano para pacificar e reconstruir o Afeganistão".

O verdadeiro objectivo da guerra conduzida pelos EUA no Afeganistão, na qual a NATO participa, desde 2003, é o controlo dessa área de importância estratégica fundamental na encruzilhada entre o Médio Oriente, a Ásia Central, Meridional e Oriental, sobretudo, na periferia da Rússia e da China.

Nesta guerra participa a Itália, sob o comando USA, desde que o Parlamento autorizou, em Outubro de 2002, o envio do primeiro contingente militar, a partir de Março de 2003. A despesa italiana, subtraída ao erário público, tal como a dos EUA, é estimada em cerca de 8 biliões de euros, à qual se junta vários custos indirectos.

Para convencer os cidadãos, atingidos pelos cortes nas despesas sociais, de que são necessários outros fundos para o Afeganistão, diz-se que eles servem para trazer melhores condições de vida ao povo afegão. E os Frades do Sagrado Convento de Assis deram ao Presidente Mattarella, a "Lâmpada da Paz, de São Francisco", reconhecendo assim, que "a Itália, com as missões dos seus militares, colabora activamente para promover a paz em todas as partes do mundo."

