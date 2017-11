Saudação de aniversário à Polícia Nacional



Fundada pela administração do presidente Carlos Holguín Mallarino, mediante o decreto 1000 do ano de 1891, a Polícia Nacional de Colômbia celebra neste mês de novembro seu aniversário número 126, encontrando-se plenamente empenhada num processo de modernização e transformação institucional, mediante o qual espera se converter na Polícia do pós-conflito.

Escrito por Rodrigo Londoño

Durante décadas fomos forças adversárias enfrentadas numa confrontação que enlutou e entristeceu a milhares de famílias colombianas. Hoje, graças ao Acordo Final alcançado em Havana, uns e outros fazemos profundos esforços por nos reconhecermos e convivermos pacífica e fraternalmente. Vocês e nós viemos de famílias humildes e portanto jamais deveríamos nos enfrentar, uma lição que não podemos lançar nunca ao esquecimento.

Seguimos com sincera expectativa o processo que se cumpre na instituição. Nos satisfaz o propósito expressado por seu diretor, general Jorge Hernando Nieto, de contar com um Modelo de Construção de Paz, em que a confiança seja o principal laço que integre a Polícia com a comunidade, contando com um policial integralmente humano e efetivo em sua gestão.

Nosso partido saudará sempre qualquer ação encaminhada à convivência respeitosa e tolerante na sociedade colombiana. A Polícia Nacional há de ser uma instituição preventiva do crime, respeitosa das comunidades e seus interesses, sempre pronta a colaborar em soluções combinadas. A violência entre o Estado e a população deve desaparecer para sempre.

Por isso enviamos a tod@s @s homens e mulheres que integram a Polícia Nacional nossa emotiva felicitação em seu 126º aniversário. Esperamos sinceramente que todos os propósitos e projetos em construção tenham feliz culminação, para o bem da Colômbia e sua gente. A paz é o bem mais valioso de qualquer povo e a Polícia pode se converter em sua melhor garantidora.

Cordialmente,

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY

Presidente da FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM

Novembro de 2017

Tradução > Joaquim Lisboa Neto