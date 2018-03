Irâ: Líder Supremo diz que acredita em um futuro melhor para o país

Líder Supremo diz que acredita em um futuro melhor para o país

Pars Today- Líder da Revolução Islâmica O aiatolá Seyyed Ali Khamenei disse na quinta-feira que acredita em um futuro melhor para o Irã mais do que nunca.

"Há um movimento juvenil, trabalhador e vibrante no país que consolidou minha crença em um futuro melhor para o Irã mais do que nunca", disse o ayatolá Khamenei durante uma reunião com o presidente e membros da Assembléia de Peritos na quinta-feira.

O líder supremo também disse que a fé e a piedade da grande maioria das pessoas e os jovens ajudaram o país a resolver problemas e a se opor às invasões dos EUA e sionistas.

"A resistência e as conquistas do país em enfrentar a maior invasão política, financeira, militar, de segurança e cultural dos EUA e do sionismo são devidas à fé e à piedade da grande maioria das pessoas e dos jovens", disse o Líder Supremo.

O aiatolá Khamenei mencionou um aspecto importante no confronto contínuo da Verdade e da Falência, é que, com base na promessa divina, a frente da Verdade ganhará no final, acrescentando: "A realização desta promessa reside no compromisso dos crentes com condições como verdadeiras propósito, paciência, visão, trabalho árduo e perseverança. Ao aderir a essas condições, a realização dessa promessa é uma certa e irreversível tradição divina ".

O aiatolá Khamenei considerou fé, a piedade (taqwa), a paciência e a filantropia como condições necessárias para o acompanhamento e o apoio do Deus Todo-Poderoso, enfatizou: "Os oficiais, os estudiosos e aqueles cujas palavras têm audiência em tribunas diferentes e sistemas enormes, como o sistema educacional, o ensino superior e, especialmente, a televisão e a rádio, devem desempenhar seus deveres para garantir que as condições do acompanhamento de Deus, ou seja, a educação da sociedade em áreas de fé, taqwa e filantropia, sejam cumpridas.

O aiatolá Khamenei acrescentou: Naturalmente, estamos conscientes das dificuldades de subsistência e outros problemas do nosso povo, mas não acredito em nenhum problema insolúvel para o país. Eu falarei às pessoas sobre esses assuntos em breve.

Além disso, referindo-se ao mês que se aproxima de Rajab, o aiatolá Khamenei chamou este mês de uma oportunidade para súplica, tawassul (buscando intercessão do ahlulbait) e proximidade com Deus.

http://www.iranews.com.br/lider-supremo-diz-que-acredita-em-um-futuro-melhor-para-o-pais/