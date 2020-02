Aeroporto de Alepo na Síria reabre após oito anos

Aleppo, 17 de fevereiro (Prensa Latina) As autoridades sírias anunciaram hoje que o Aeroporto Internacional de Alepo estava novamente operacional depois de oito anos de inatividade devido à presença de terroristas.

Na próxima quarta-feira decolará o primeiro avião de Damasco para Alepo, e também haverá voos para o Cairo, capital egípcia, nos próximos dias, disse o ministro dos Transportes da Síria, Ali Hamoud.



Aleppo possui o segundo maior aeroporto da Síria, depois de Damasco, e o último voo comercial que pousou lá ocorreu no início de 2012, data em que os voos foram suspensos depois que os radicais abriram fogo contra os aviões.



No dia anterior, o exército sírio anunciou a libertação de dezenas de feudos terroristas a oeste e norte de Aleppo e, assim, disse que completou a cidade e seu aeroporto de ataques com foguetes e morteiros por radicais e extremistas.

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=29283&SEO=aeroporto-de-alepo-na-siria-reabre-apos-oito-anos