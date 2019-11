Venezuela marcha contra planos desestabilizadores da direita

Por Wiliam Urquijo Pascual Caracas, 16 de novembro (Prensa Latina) As forças revolucionárias da Venezuela estão marchando hoje de vários pontos desta capital para o Palácio Miraflores (sede do Executivo) em rejeição de novas manobras desestabilizadoras da direita da oposição.

Colofão de uma semana de concentrações populares em rejeição do golpe de Estado perpetrado na Bolívia contra o legítimo presidente Evo Morales e a subsequente repressão desencadeada pelas autoridades de fato, a marcha no sábado também se torna uma forte resposta aos planos de um setor de a oposição



Depois de várias tentativas fracassadas de semear o caos e a violência ao longo de 2019 - digamos a operação de ajuda humanitária orquestrada na fronteira com a Colômbia ou o golpe mal sucedido de 30 de abril, para mencionar apenas duas - o líder da oposição Juan Guaidó convocou seus apoiadores para protestar neste sábado contra o 'regime'.



Reconhecido pelos Estados Unidos e seus aliados internacionais como presidente interino da nação sul-americana, Guaidó disse que tomar as ruas para 16 de novembro será 'sem retorno', 'confirmando que atos violentos terão um lugar central, como em outras oportunidades' , de acordo com uma análise do portal True Mission.



Um cenário também caracterizado pela interferência repetida e acentuada do governo dos Estados Unidos, à qual as autoridades de Caracas são responsáveis ??por organizar e nos bastidores as maquinações golpistas dos segmentos radicais da oposição.



No início desta semana, o presidente Nicolás Maduro rejeitou as ameaças feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra os governos da Venezuela e da Nicarágua, após a derrubada de Evo Morales na Bolívia.



Depois de descrever o golpe de estado contra Morales como 'um momento significativo para a democracia no Hemisfério Ocidental', o chefe da Casa Branca acrescentou que esses eventos enviam um forte sinal às autoridades venezuelanas e nicaragüenses, que ele descreveu como ilegítimas.



'Vamos lutar pela paz, pelo país, pela soberania da Venezuela; a vitória pertence a nós e vamos demonstrá-la nas ruas em uma união cívico-militar '', disse o presidente da República Bolivariana em resposta aos pronunciamentos de seu colega americano.



Antes de uma declaração semelhante emitida pelo Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, enfatizou sexta-feira que a interferência de Washington busca promover um golpe no país sul-americano.



'Vários de seus porta-vozes políticos e militares, agindo com a oposição do golpe, preparam operações violentas de bandeira falsa nas próximas horas', disse o chefe de Relações Exteriores.







Além disso, o vice-chanceler William Castillo disse que o Comando Sul dos EUA fez uma 'nova convocação, descarada e aberta' aos militares venezuelanos para trair a Constituição e se juntar à conspiração direcionada do norte.



Diante desse cenário, o primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, Diosdado Cabello, pediu a unidade das forças revolucionárias diante das reivindicações do direito de mergulhar o país na violência. Durante uma massiva mobilização popular desenvolvida no estado do Amazonas, o líder socialista enfatizou que o povo constitui uma entidade acusada de lealdade à Revolução Bolivariana, em face de manobras de golpe conduzidas por setores extremistas do ramo radical da oposição venezuelana.



'O slogan é que vamos para Caracas; eles acreditam que vão fazer algo lá na capital e o resto da Venezuela cruzará os braços ', disse Cabello, assegurando que a capacidade de organização e mobilização das pessoas derrotará qualquer plano desestabilizador.



Em outro de seus cortes populistas e de propaganda, Guaidó embarcou no metrô de Caracas em 12 de novembro, na tentativa de obter apoio popular para a data indicada, mas as palavras 'vender país e traidor' foram lançadas em seu rosto. por um idoso, eles se tornaram uma tendência nas redes sociais.



Um presságio do que poderia ser neste sábado outro fracasso de um projeto caracterizado pela servilidade a interesses estrangeiros e o compromisso constante com formas não democráticas de resolver diferenças políticas.







