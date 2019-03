Reativado Metrô de Caracas depois de recuperação da sabotagem

Caracas, (Prensa Latina) O Metrô de Caracas e meios de transporte similares em outras cidades da Venezuela retomarão hoje seus serviços depois de uma semana parados devido à sabotagem contínua à rede eletro-energética nacional.

Depois de realizados os testes correspondentes nos sistemas elétricos, o presidente Nicolás Maduro autorizou a reativação de operações dos metrôs e ferrovias deÂáCaracas, Los Teques, Maracaibo e Valencia, informou o presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello.

Ao redor de três milhões de usuários usam diariamente o principal meio de transporte da capital venezuelana, que paralisou seu funcionamento no dia 7 de março, devido à sabotagem cibernética contra a central hidrelétrica Simón Bolívar (El Guri), afetando 80% do território nacional.

A retomada deste serviço coincide com o começo nesta quinta-feira das atividades de trabalho, depois de ficar restabelecido o abastecimento de eletricidade em todo o país.

O ministro de Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, explicou que a medida inclui todos osÂácantos produtivos dos setores público e privado, ainda que no caso das instituições de ensino o recesso de trabalho se manterá por um lapso adicional de 24 horas.

Disse que o abastecimento de água potável atingiu 80% da cobertura nacional e 70% emÂáCaracas, enquanto as autoridades mantêm em alerta caminhões cisterna para fornecer o líquido vital à população até restabelecer o serviço completamente.

Anunciou, também, que por ordens do mandatário Nicolás Maduro, no próximo fim de semana a Força Armada Nacional Bolivariana retomará as manobras militares em uma segunda etapa.

Os chamados exercícios de ação integral para a proteção do povo e dos serviços estratégicos da nação 'Ana Karina Rote' têm como objetivo resguardar a rede elétrica nacional e oÂáabastecimento de água contra novos ataques dirigidos a provocar caos eÂáinstabilidade.

Desde quinta-feira, 7 de março, foram realizadas várias sabotagens físicas e tecnológicas para impedir a reabilitação do sistemaÂáeletro-energético nacional. O Governo responsabiliza setores da oposição apoiados pelos Estados Unidos.

