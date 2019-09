O Armageddon no horizonte?

Paul Craig Roberts

15 de Setembro de 2019

Os apoiantes de Trump deviam deixar que Trump os ouvisse, enquanto ele está a preparar-se para comprometer os Estados Unidos numa guerra da escolha de Israel. Um tratado de defesa mútua entre os EUA e Israel dará a Israel a capacidade de envolver os EUA numa guerra em nome de Israel.

Recordem a História. Foi a garantia do Primeiro Ministro britânico Chamberlain à Polónia, que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Os idiotas britânicos perderam o controlo sobre a sua política e confiaram-na a uma ditadura militar poloca, enlouquecida e irresponsável.

O ataque aos campos de petróleo sauditas, do qual Trump e Israel culpam o Irão, é, quase de certeza, um ataque efectuado por Israel. O ataque está a ser usado para iniciar uma guerra contra o Irão.

Putin precisa manifestar-se agora antes do início da guerra, pois é impossível que a Rússia consiga evitar o envolvimento. As hipóteses de que o Dia do Juízo Final esteja a acontecer são numerosas, enquanto o mundo permanece estupidamente apático.

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Armagedom#/media/Ficheiro:Apocalypse_vasnetsov.jpg