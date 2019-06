Evo Morales garante apoio para projetos do Fundo Indígena

La Paz, (Prensa Latina) O presidente da Bolívia, Evo Morales, garantiu nesta quinta (13) 380 milhões de bolivianos (pouco mais de 50 milhões de dólares) para 249 projetos do Fundo de Desenvolvimento Indígena neste departamento.

Meu grande desejo é que acelerem a revisão dos projetos. Que seja lindo para bem de vocês como motivo do aniversário de La Paz, em 16 de julho, já desembolsar os recursos e que estejam todos prontos!, declarou em um ato que se desenvolveu na Casa Grande do Povo, sede de Governo.

Morales explicou que prefeitos de 85 municípios de La Paz apresentaram seus projetos, dos quais 49 são de irrigação, 111 pontes pequenas, 69 produtivos e 20 de maquinaria, e as prefeituras contribuirão por sua vez com 27 milhões de bolivianos (uns quatro milhões de dólares).

O mandatário fez questão da necessidade de trabalhar até 20 horas por dia se necessário, para revisar os programas e conseguir sua aprovação em um trabalho conjunto com os técnicos do Ministério do Desenvolvimento Rural e Terras.

Durante a primeira fase de projetos do Fundo de Desenvolvimento Indígena, La Paz apresentou 169 projetos, entre os quais se conta 52 de irrigação e 82 produtivos, entre outros, dos quais 39 já foram executados.

Se somarmos o primeiro pacote temos 800 milhões de bolivianos, mais de 100 milhões de dólares para La Paz são investimentos mencionou.

O chefe de Estado recordou que se o país tem 'tantos programas (sociais e de produção)' é pela luta do povo, que permitiu melhorar os rendimentos econômicos e estabelecer uma redistribuição dos ganhos, além do acesso a créditos em caso necessário.

Acrescentou que essa situação se contrapõe ao que sucedia em anteriores governos da época neoliberal, quando se esbanjaram os recursos naturais e as empresas estratégicas do país, muitas vezes por indicações do governo dos Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial.

O Fundo de Desenvolvimento Indígena, pertencente ao Ministério do Desenvolvimento Rural e Terras, tem a função de gerenciar, aprovar, executar e transferir projetos de desenvolvimento produtivo para os povos indígena, originários, camponeses e comunidades interculturais e afrobolivianas, no território nacional.

http://www.patrialatina.com.br/evo-morales-garante-apoio-para-projetos-do-fundo-indigena/