Lições a aprender com o golpe na Bolívia

13 de novembro de 2019 " Information Clearing House " - O golpe na Bolívia é devastador para a maioria das pessoas naquele país. Are their lessons to be learnt from it? Suas lições devem ser aprendidas com isso?

Andrea Lobo escreve no WSWS:

O presidente boliviano Evo Morales, do partido Movimento para o Socialismo (MAS), foi forçado a renunciar no domingo à noite pelas forças armadas bolivianas em um golpe apoiado pelos Estados Unidos. Na noite passada, Morales twittou que estava "saindo para o México" depois que o país concordou em conceder-lhe asilo.

Após três semanas de protestos e após as disputadas eleições presidenciais de 20 de outubro, as potências imperialistas e sua elite cliente boliviana derrubaram o governo de Morales. No contexto de uma profunda crise do capitalismo global e um ressurgimento da luta de classes internacionalmente, incluindo recentes greves de massa entre mineiros e médicos na Bolívia, a classe dominante perdeu a confiança de que Morales e o aparato do MAS podem continuar a suprimir a oposição social.

Durante seus doze anos no cargo, Evo Morales conseguiu muitas coisas boas:

Taxas de analfabetismo:

2006 13.0%, 2018 2.4% 2006 13,0%, 2018 2,4%

Taxas de desemprego

2006 9.2%, 2018 4.1% 2006 9,2%, 2018 4,1%

Taxas moderadas de pobreza

2006 60.6%, 2018 34.6% 2006 60,6%, 2018 34,6%

Taxas de pobreza extrema

2006 38.2%, 2018 15.2% 2006 38,2%, 2018 15,2%

Mas, Morales não conseguiu construir as defesas necessárias para tornar essas mudanças permanentes. A liderança dos militares e da polícia estavam contra ele. Por que esses homens estavam em tais posições?

Jeb Sprague @JebSprague - 20:19 UTC · Nov 11, 2019 Jeb Sprague @JebSprague - 20:19 UTC · 11 de novembro de 2019

A conexão de golpe dos EUA.

Os oficiais que forçaram a renúncia de Evo trabalharam como MIL da Bolívia. adidos em Washington DC. A CIA geralmente procura recrutar adidos trabalhando em Washington.

2013: o general Kaliman serviu como MIL. Attaché Adido em Washington DC.

2018: Police Com. 2018: Polícia Com. Calderón Mariscal foi Presidente of APALA in DC da APALA em Washington DC.

Os Agregados Policiais da América Latina (APALA) devem combater o crime organizado internacional na América Latina. Estão curiosamente hospedado em Washington DC.

Esses policiais e militares cooperaram com um multimilionário racista-fascista-cristão, para derrubar Morales.

Morales claramente ganhou um quarto mandato nas eleições de 20 de outubro. A contagem de votos foi confusa porque seguiu o processo definido pela Organização dos Estados Americanos:

O [Tribunal Supremo Eleitoral, ou TSE] possui dois sistemas de contagem de votos. O primeiro é uma contagem rápida, conhecida como Transmissão de Resultados Eleitorais Preliminares (TREP), Este é um sistema que a Bolívia e vários outros países latino-americanos implementaram seguindo as recomendações da OEA. It was implemented for the 2019 election by a private company in conjunction with the Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), the civil registry service, and is designed to deliver a swift -but incomplete and not definitive- result on the night of the elections to give the media an indication of the voting tendency and to inform the public. Foi implementado para a eleição de 2019 por uma empresa privada em conjunto com o Serviço de Registro Cívico (SERECÍ), o serviço de registro civil, e foi projetado para fornecer um resultado rápido - mas incompleto e não definitivo - na noite das eleições para dar aos meios de comunicação uma indicação da tendência de votação e informar o público.

The early and incomplete numbers let it seem that Morales had not won the 10% lead he needed to avert a second round of voting. Os números iniciais e incompletos parecem que Morales não ganhou com a vantagem de 10% necessária para evitar uma segunda rodada de votação. The rural districts in which Morales has high support are usually late to report results and were not included. Os distritos rurais em que Morales tem alto apoio costumam chegar atrasados ​​para relatar resultados e não foram incluídos. The complete results showed that Morales had won more than the 10% lead he needed to avoid a runoff. Os resultados completos mostraram que Morales ganhou mais do que a vantagem de 10%, necessária para evitar um segundo turno.

Kevin Cashman @kevinmcashman - 1:36 UTC · Nov 11, 2019 Kevin Cashman @kevinmcashman - 1:36 UTC · 11 de novembro de 2019

Eventually, the official count was released: Morales won in the first round 47.08% to 36.51%. Eventualmente, a contagem oficial foi divulgada: Morales venceu no primeiro turno 47,08% para 36,51%. If you had been watching the polls before the election, 5 out of 6 of them predicted the same result. Se você estava assistindo as pesquisas antes da eleição, 5 de 6 delas previram o mesmo resultado. Weird to have a fraud that matches up with polls. Estranho ter uma fraude que corresponda às pesquisas.

Poll Tracker: Bolivia's 2019 Presidential RacePoll Tracker: Corrida presidencial da Bolívia em 2019

Alegar resultados de eleições falsas para instigar revoluções coloridas ou golpes é um instrumento típico da interferência dos EUA. Em 2009, Mahmoud Ahmedinejad, venceu seu segundo mandato nas eleições presidenciais iranianas. As oposições apoiadas pelos EUA causaram tumulto, mesmo quando os resultados se encaixavam perfeitamente nas pesquisas anteriores.

A OEA, que recomendou o esquema de contagem rápida, que permite tais manipulações, recebe 60% de seu orçamento de Washington DC.

A mídia ocidental não chama o golpe na Bolívia de golpe, porque era exatamente o que os EUA queriam que acontecesse :

Generais do exército que aparecem na televisão, exigindo a renúncia e a prisão de um chefe de estado civil eleito democraticamente, são de fato realizadores de um golpe de Estado. E, no entanto, certamente não é assim que a mídia corporativa apresenta os eventos do fim de semana na Bolívia.

No establishment outlet framed the action as a coup; Nenhuma mídia ocidental definiu a ação como um golpe; instead, President Evo Morales "resigned" ( ABC News , 11/10/19 ), amid widespread "protests" ( CBS News , 11/10/19 ) from an "infuriated population" ( New York Times , 11/10/19 ) angry at the "election fraud" ( Fox News , 11/10/19 ) of the "full-blown dictatorship" ( Miami Herald , 11/9/19 ). em vez disso, o Presidente Evo Morales "renunciou" ( ABC News , 11/10/19 ), em meio a "protestos" generalizados ( CBS News , 11/10/19 ) de uma "população enfurecida" ( New York Times , 11/10/19) ) zangado com a "fraude eleitoral" ( Fox News , 10/10/19 ) da "ditadura completa" ( Miami Herald , 9/11/19 ). When the word "coup" is used at all, it comes only as an accusation from Morales or another official from his government, which corporate media have been demonizing since his election in 2006 ( FAIR.org , 5/6/09 , 8/1/12 , 4/11/19 ). Quando a palavra "golpe" é usada, surge apenas como uma acusação de Morales ou outro funcionário de seu governo, que a mídia corporativa vem demonizando desde sua eleição em 2006 ( FAIR.org , 6/6/09 , 8 / 1/12 , 11/4/19 ).

Os pobres e os indígenas que apoiaram Morales terão poucas chances contra os para-militares e a polícia da extrema direita, que agora passam de porta em porta ) para reunir esquerdistas e apoiadores de Morales.

Evo Morales encontrou asilo no México. A Bolívia agora se transformará em um inferno neoliberal e uma quase-ditadura. Vai levar tempo, muito esforço e provavelmente uma guerra civil para recuperar o que foi perdido com esse golpe.

O que se pode aprender com isso?

Como uma pessoa comentou para mim: "Quando alguém quer vencer e manter uma revolução socialista, é preciso trazer guilhotinas".

Socialist movements who come into power must neutralize their biggest local enemies. Os movimentos socialistas que chegam ao poder devem neutralizar seus maiores inimigos locais.

Eles precisam construir suas próprias defesas. Eles não podem confiar nessas instituições, como militares e policiais, que herdam de regimes anteriores.

Tais movimentos nunca devem depender de organizações afiliadas dos EUA, como a OEA, nem de pessoal militar e policial submetido à doutrinação americana.

A Um movimento precisa de uma voz pública. Ele deve construir sua própria mídia local e internacionalmente.

Hugo Chávez, sabia disso tudo. Assim que venceu as eleições presidenciais na Venezuela, ele construiu as forças necessárias para defender o Estado. É a única razão pela qual seu sucessor Nicolás Maduro derrotou a tentativa de golpe contra ele e ainda está no poder.

Evo Morales, infelizmente, não seguiu esse caminho.

