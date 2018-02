Açores - Verdes exigem efetiva descontaminação da Ilha Terceira

A contaminação da Ilha Terceira, nos Açores, representa um grave atentado ambiental com reflexo na saúde das populações e que já há muito deveria ter sido reabilitada.



O Relatório mais recente do LNEC, referente a 2016, reconfirmou vários pontos de contaminação de diferentes aquíferos, apesar de nos aquíferos para abastecimento, a contaminação se encontrar abaixo dos valores perigosos para a saúde.



Com o objetivo de ser conhecida a verdadeira dimensão do problema e de se proceder à regeneração da zona afetada, Os Verdes entregaram na Assembleia da República o Projeto de Resolução que propõe que se desenvolvam as diligências necessárias de forma a identificar todos os locais que ainda estejam contaminados, como consequência da atividade militar da Força Aérea dos Estados Unidos da América na Ilha Terceira, aferindo o respetivo grau de contaminação, envolvendo as autoridades nacionais e regionais e responsabilizando e envolvendo o Governo dos EUA.



Foto Por José Luís Ávila Silveira/Pedro Noronha e Costa - Obra do próprio, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8453028

Fonte