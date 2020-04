Trump ordena a "assistência" à Itália

Manlio Dinucci

O Primeiro Ministro Conte anunciou aos italianos, em directo na televisão, em 10 de Abril, que a Itália não assinou nenhum compromisso com o MES (1), o fundo europeu "salva-Estados", e que o seu Governo discutirá apenas "um MES não condicionado", ou seja, que não imponha condições que sejam prejudiciais aos interesses nacionais e à soberania do país. Posição correcta.

No entanto, o Primeiro Ministro não anunciou aos italianos que, em 10 de Abril, o Presidente Trump emitiu, a pedido do governo Conte, um "Memorando sobre a Prestação de Assistência ao Covid-19 à República Italiana" (2) que contém, de facto, fortes restrições para o nosso país.

Trump anuncia que "o Governo da Itália solicitou a assistência dos Estados Unidos". Assim, com base na autoridade que lhe foi conferida pela Constituição e pelas leis, "ordena o seguinte" para ajudar "um dos nossos aliados mais antigos e mais próximos".

As ordens, emitidas aos Secretários dos Departamentos e às Agências dos Estados Unidos, estabelecem dois tipos de intervenção:

Ø A primeira, de natureza médica, para ajudar a Itália a combater o Covid-19, "demonstrando ao mesmo tempo a liderança dos Estados Unidos diante das campanhas de desinformação da China e da Rússia". Ao Secretário da Defesa, o Presidente ordena que disponibilize, para assistência, "os mais de 30.000 militares e funcionários dos EUA, em Itália" com as suas "estruturas".

Ø A segunda e mais consistente intervenção consiste em "apoiar a recuperação da economia italiana", que corre o risco de acabar "numa profunda recessão". O Presidente Trump ordena aos Secretários do Tesouro e do Comércio, ao Presidente do Banco de Exportação e Importação, ao Administrador da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, ao Director da Corporação Internacional Americana de Finanças para o Desenvolvimento (agência governamental que financia projectos de desenvolvimento privados) para usarem as suas ferramentas, a fim de "apoiar as empresas italianas".

Ainda não se sabe quais ferramentas serão usadas pelos Estados Unidos para "apoiar a recuperação da economia italiana", nem quais serão as condições concedidas para a "ajuda". Mas o plano de Washington é claro:

Ø explorar a crise e as fracturas na União Europeia para reforçar a influência USA em Itália, enfraquecendo, ao mesmo tempo, as relações da Itália com a China e com a Rússia.

Confirma-o, a autoridade com que foi lançado o plano de "Assistência à República Italiana":

Ø uma série de ordens presidenciais dadas não apenas aos Secretários dos Departamentos acima mencionados, mas ao Secretário de Estado (3) e ao Assistente do Presidente para Assuntos de Segurança Nacional. (4)

Um dos objetivos do plano certamente enquadra-se no que o New York Times define como "uma corrida armamentista global para obter uma vacina contra o coronavírus, que está a desenvolver-se entre os Estados Unidos, China e Europa". (5) Os primeiros que forem capazes de produzir a vacina - escreve o NYT - "podem ter a oportunidade não só de favorecer a sua população, mas de ter vantagem ao enfrentar as repercussões económicas e geoestratégicas da crise".

A companhia farmacêutica americana Johnson & Johnson (6) anunciou, em 30 de Março, que havia seleccionado uma possível vacina contra o Covid-19, na qual trabalha desde Janeiro, em conjunto com o Departamento da Saúde, com um investimento conjunto de mais de um bilião de dólares. A empresa anuncia que, após os ensaios clínicos programados para Setembro, a produção de vacinas poderá começar nos primeiros meses de 2021 em "tempos substancialmente mais acelerados do que o normal", atingindo rapidamente a capacidade de produção de mais de um bilião de doses.

O plano de "assistência" à Itália, ordenado pelo Presidente Trump, também poderá incluir o fornecimento da vacina que, provavelmente, será usada (talvez tornando-a obrigatória) sem se preocupar com os tempos de teste e produção "substancialmente mais acelerados do que o normal", nem o custo económico e político dessa generosa "assistência".

Manlio Dinucci

il manifesto, 14 de Abril de 2020





Manlio Dinucci

