O 'roubo' de 35 bilhões de dólares do Iraque pelos Estados Unidos

O presidente Trump ameaça roubar os 35 bilhões de dólares do Iraque que estão depositados no Federal Reserve de Nova York. "Disse-lhes que se formos embora [do Iraque] nos pagarão. Pagarão por embaixadas, pistas de aviação, reembolsarão tudo o que gastámos", disse o chefe da Casa Branca. "Agora temos US$35 bilhões dos seus fundos nas nossas contas. Creio que pagarão, do contrário este dinheiro permanecerá na conta", acrescentou.

O precedente disto foi, no tempo em que Paul Bremer era o vice-rei do Iraque, o roubo do Fundo de Reserva iraquiano (dinheiros da exportação de petróleo no tempo de Saddam Hussein que ficaram congelados devido ao bloqueio). Esse dinheiro, que serviria para reconstruir o Iraque destruído pela agressão dos EUA, foi dilapidado pela Halliburton e outros monopólios estado-unidenses.

VENEZUELA ROUBADA

A prática do roubo vai-se tornando um hábito do imperialismo. Recentemente o Banco da Inglaterra apreendeu as reservas-ouro que estavam depositadas em Londres. E nos EUA o governo Trump tomou a empresa CITGO da sua proprietária, a companhia de petróleo da Venezuela.

Resistir Info

http://www.patrialatina.com.br/o-roubo-de-35-bilhoes-de-dolares-do-iraque-pelos-estados-unidos/